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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Borsa'nın işlem hacmi ve geliri arttı

İHA

Borsa'nın işlem hacmi ve geliri arttı

Bu yıl kuruluşun 27’nci yılını kutlayan Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası’nın düzenlediği geleneksel iftar yemeği büyük ilgi gördü.
İş, siyaset ve sivil toplum camiasının geniş katılım gösterdiği iftar programında konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Akkoyunlu, ‘üreten ve doyuran Mustafakemalpaşa’ vurgusu yaparak birlik beraberlik mesajları verdi.
Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası’nın geleneksel iftar yemeği, Borsa Başkanı Sadettin Akkoyunlu ve Meclis Başkanı Hüseyin Dönmez’in ev sahipliğinde düzenlendi.
İftar programına; Kaymakam Ahmet Altıntaş, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Emniyet Müdürü Rıza Dinç, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Tekin Uzkınay, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kalın, siyasi parti, STK ve esnaf odalarının temsilcilerinin yanı sıra Ticaret Borsası üyeleri katıldı.
İftar sonrası bir konuşma yapan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Akkoyunlu, iki yıllık pandemi döneminin ardından tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.
Konuşmasında ‘üreten ve doyuran Mustafakemalpaşa’ vurgusu yaparak birlik beraberlik mesajları veren Akkoyunlu, Kovid19 süreci ve RusyaUkrayna savaşının ekonomiye dönük olumsuz etkilerinin hissedildiğini fakat Türkiye’nin bu sorunları aşabilecek güce sahip olduğunu kaydetti.
Başkan Sadettin Akkoyunlu şöyle konuştu:
“Üyelerimizin desteğiyle 4 yıldır meclis üyelerimizle birlikte Ticaret Borsa’mızın yönetiminde bulunmak bizlere gurur ve onur vermektedir. Bizlerde, üyelerimizin verdiği güvenle, borsamızı işleyiş, yönetim ve birliğimizin tüzüğü çerçevesinde üst seviyelere çıkardık. Şunu da bilmemiz gerekiyor ki hiç birimizin elinde sihirli değnek yok. Kısaca bu süreçte borsamızın üye sayısını yüzde 24, gelirlerimizi yüzde 59, işlem hacmimizi de yüzde 28 civarında arttırdık. İdari binamızın güvenliğini en üst seviyeye çıkardık, en önemlisi de TURİB yani Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın Türkiye’deki 53 kurucu ortağından birisi ve acentesi olduk. Bu konuda desteği olan önceki dönem yöneticilerimize teşekkür ediyorum.”
Eğitim ve sosyal projelere de destek verdiklerini vurgulayan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Akkoyunlu şunları söyledi:
“Eğitim ve sosyal projelere büyük destekler veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Her işin başının eğitim olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu konuda Ticaret Borsa’mızın kapılarını tüm kurumlarımıza açtık. Üst birliğimiz ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde, oda ve borsası olan ilçelere yapılacak olan okullar içinde, Mustafakemalpaşa’mıza da Ticaret ve Sanayi Odamız ile birlikte bir okul kazandırmanın haklı sevincini yaşıyoruz. En kısa süreçte okulumuzun temelini sizlerle birlikte atmayı planlıyoruz, bu yatırım hayırlı uğurlu olsun. Güzel ilçemizin ve Ticaret Borsa’mızın tanınırlığının arttırılması konusunda her platformda temsiliyeti sürdürmekteyiz. İlçelerde hizmet konusunda biz STK’ların en büyük destekçisi yerel yönetimlerimiz belediyelerimizdir. Belediye Başkanım, kardeşim Mehmet Kanar’a verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı sunarım. Ticaret Borsa’mızın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm başkan ve yöneticilerine teşekkür eder, ebediyete uğurladığımız tüm yönetici ve üyelerimize de Allah’tan rahmet dilerim. Bu mübarek gecelerde bizleri iki yıl aradan sonra bir araya getiren Rabbime şükürler olsun. Bir kez daha tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını ve ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutlarım.”
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Özer Matlı ise konuşmasında yaşanılan tüm bu sıkıntıların TOBB çatısı altında tek tek değerlendirildiğini, hepsinin üzerinde ayrı ayrı mesai harcandığını ve sorunlara çözüm üretmek adına canla başla çalışıldığını ifade etti. BTB Başkanı Matlı; “Ekonomik anlamda oldukça zor zamanlardan geçiyoruz. Bir taraftan salgının etkileri, bir taraftan küresel iklim değişiklikleri, bir taraftan RusyaUkrayna krizi hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda hepimizi derinden etkiliyor. Gerçekten de olağandışı pek çok olayın yaşandığı bir dönemdeyiz ve tüm gelişmeleri hep birlikte çok yakından takip ediyoruz. Ancak, iş dünyası olarak biliyorum ki tüm bu yaşanan zorlu zamanlara rağmen, umutsuzluğa kapılmadan, var gücünüzle çalışmaya, üretmeye ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam ediyorsunuz. Yaşadığınız tüm bu sıkıntıların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında tek tek değerlendirildiğini, hepsinin üzerinde ayrı ayrı mesai harcandığını ve sorunlarımıza çözüm üretmek adına canla başla çalışıldığını özellikle ifade etmek istiyorum. Tüm bunlar yapılırken elbette ki sizlerin Ankara’da sesi olan, Sadettin Akkoyunlu ve Tekin Uzkınay başkanlarıma gösterdikleri gayretlerden ve uyumlu çalışmalarından dolayı sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İnşallah, birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu günlerin de yine hep birlikte üstesinden geleceğiz. 2022 yılının ekonomik anlamda çok daha iyi bir yıl olmasını diliyor, Sadettin Akkoyunlu başkanım ve ekibine bu güzel iftar organizasyonu ve ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının ülkemiz ve tüm İslam âlemi için barış, huzur ve bereket getirmesi temennisiyle, yaklaşan Ramazan Bayramı’nızı da tebrik ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu, Mustafakemalpaşa OSB’ye yatırım talebinde bulunduğu BTB Başkanı Özer Matlı’ya plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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