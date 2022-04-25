Cumhur İttifakı MHP'nin iftarında buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mustafakemalpaşa Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programında Cumhur İttifakı üyeleri bir araya geldi.

Geniş bir katılımla yapılan programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ülkü Ocaklı gençlerin, tarihte kurulan Türk devletlerini simgeleyen bayraklarla davetlileri karşıladığı iftar programına; MHP MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, MHP MDK Üyesi Muhammet Tekin, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP İlçe Başkanı Ahmet Beygirci, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Ülkü Ocakları temsilcileri, belediye meclis üyeleri, MHP ve AK Parti yöneticilerinin yanı sıra meslek odaları ve STK yetkilileri ile birlikte şehit ve gazi aileleri katıldı.

İftar yemeği sonrası konuşmasına partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i anarak başlayan MHP İlçe Başkanı Ahmet Beygirci, iki yıllık aranın ardından tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ülkücülerin milli şuurla davalarına sahip çıkacağını vurgulayan Beygirci; “Türk’ün düşmanı çoktur fakat Türk’ü korumak isteyenin düşmanı daha çoktur. Bu yüzden Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kurulan Cumhur İttifakı, bu toprakların koruyucusu, birlik ve beraberliğin timsali ve geleceğin teminatıdır. Bu düşmana karşı çelik gibi bir iradeyle fikri kaynağını Orhun’dan alan, Hira Mağarasındaki ‘Oku’ emrine kulak veren Çanakkale’de kahramanlığın destanını yazan bir milletin günümüzdeki yansıması olan Ülkücüler, milli, şuurla davalarına sahip çıkacak ve bundan sonra da asla geri durmayacaktır. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise Cumhur İttifakı ile birlikte şehre çağ atlatan hizmetler kazandırdıklarını belirtti. Başkan Kanar; “Cumhur İttifakı, ülkemizin en sağlam yapısıdır” diye konuştu.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin de konuşmasında Anadolu’nun Türkleşmesinde bir asır önce verilen mücadelenin aynısının bugün aynı inançla verildiğini kaydetti. Cumhur İttifakı’nın Türk’ün uyanık şuurunun bir yansıması ve tarihi bir misyon olduğunu dile getiren Tekin; “1915 Olaylarını ‘katliam’ olarak niteleyen kişilerin bulunduğu, Atatürk’ün adının dahi anılmadığı partinin başkanı, geceliği 100 bin TL olan hotellerden kalkmış, elektrik kesintisi bahanesiyle bugün bir algı operasyonuna imza atıyor. İngiltere’nin istihbaratçılarını kendi partilerinde ağırlayanlar, bir siyasi irade ortaya koyamaz. Bizler, milletimizin yaşadığı sosyoekonomik sorunlarının farkındayız. Cumhur İttifakı, bütün bu sorunları aşabilecek azimdedir” dedi.

İftar programındaki son konuşmayı yapan MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu da Türk milletinin güç birliği ile önüne çıkan sıkıntıları aşabilecek yüksek seciyeye sahip olduğunu ifade etti. 2023 seçimlerinin önemine dikkat çeken Zırhlıoğlu; “Cumhur İttifakı’nın yanında olan her vatandaşımız bize güç verecek” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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