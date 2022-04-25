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Bursa'da tek motorlu uçak düştü.

Tek motorlu uçak, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi.

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