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DHA

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Bursa ' da merkez Osmangazi ilçesi'nde Yunuseli havaalanına yakın bir bölgede  tek motorlu uçağın  evlerin  arasına  düştüğü, yaralıların olduğu bildirildi..DHA-Flaş Haber Türkiye-Bursa
2022-04-25 15:42:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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