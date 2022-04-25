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Bursa ' da merkez Osmangazi ilçesi'nde Yunuseli havaalanına yakın bir bölgede tek motorlu uçağın evlerin arasına düştüğü, yaralıların olduğu bildirildi..DHA-Flaş Haber Türkiye-Bursa

2022-04-25 15:42:53



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