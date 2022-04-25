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Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi'nde Yunuseli Havaalanı'na yakın bir bölgede tek motorlu uçağın düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teknik sebeplerle olduğunu düşünmekteyiz konu araştırılacak. Sivil bir eğitim uçağıydı. 2 kişi vardı içinde pilotlarımız vefat etti. 2 evde ve 2 araçta hasar oluştu.

DHA-Flaş Haber Türkiye-Bursa

2022-04-25 15:58:58



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