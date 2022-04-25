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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü: 2 ölü

İHA

Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü: 2 ölü

Bursa Valisi Yakup Canbolat, tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Canolat, ilk belirlemelere göre yaralı olmadığını söyledi.
Eğitim uçağı, Yunuseli Havalimanı yakınlarında Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Öğretmen pilot Furkan Ökten ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başladı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TCUTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi. Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre yaralı yok" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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