Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (3)

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UÇAK EĞİTİM SIRASINDA DÜŞMÜŞ

Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşmesi sonucu pilot Furkan Otkum ve eğitim alan Murat Avşa hayatını kaybetti. Otkum´un özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve eğitim programları kapsamında pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi. Ayrıca Otkum´un farklı zamanlarda kullandığı uçak kullanma görsellerini de sosyal medyada paylaştığı görüldü. Murat Avşa'nın ise uçuş eğitimi aldığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN

2022-04-25 17:05:04



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