Çınar karşılama robotu TEKNOFEST elemelerini geçti

Teknofest 2022 için hazırlıklarını sürdüren İnegöl Belediyesi Proje Takımları, bu yıl da iddialı. Baykoca Çınar Teknoloji Takımının geliştirdiği Turizm 5.0 odaklı “Çınar Karşılama Robotu” projesi, Teknofest 2022 elemelerini başarı ile geçti.

İnegöl Belediyesi, 2020 yılında kurulan Baykoca Proje Takımları ile geçtiğimiz yıl Teknofest’te önemli başarılara imza attı. Birden fazla projenin son aşamalara kaldığı Teknofest 2021’de, İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde “Drone İle Otonom Kaçak Yapı Tespiti” projesi ile Baykoca Fezakadı Drone Takımı 1’inci olmuştu. Baykoca Proje Takımları, Teknofest 2022 için de iddialı şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl da bewnzer bir başarı için hedefe kilitlenen İnegöl Belediyesi Proje Takımlarından, güzel haberler gelmeye başladı.

Şubat ayında DOSTUM tesislerinde 3 günlük kamp gerçekleştirerek Teknofest 2022 için yol haritasını belirleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Baykoca Proje Takımları, 8 ayrı takım ile 10 proje üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Proje takımlarından ilk güzel haber geldi. Baykoca Çınar Teknoloji Takımının geliştirdiği Turizm 5.0 odaklı “Çınar Karşılama Robotu” projesinin Teknofest 2022 elemelerini başarı ile geçtiği açıklandı.

Öte yandan; Baykoca Gözcü, Baykoca Rehber, Baykoca İleri Dönüşüm, Baykoca Çınar, Baykoca ZİHA, Baykoca Model Uydu, Baykoca Planör Bulmaca, Baykoca Alçak İrtifa Roket, Baykoca Yüksek İrtifa Roket ve Baykoca Sağlıkta Yapay Zeka projeleri ile proje takımlarında görevli ortaokul, lise, üniversite ve üzeri 60 genç, Teknofest 2022 için hazırlıklarını sürdürüyor.

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