Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (5)

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UÇAĞIN DÜŞME ANI KAMERADA

Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşmesi sonucu pilot Furkan Otkum ile eğitim alan Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği kaza anı bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere uçağın sokağa düştüğü sırada bir alev topu yükselirken, kopan parçalar ise çevreye savruluyor. Olay sırasında sokakta yürüyen 2 kişi şans eseri yara almadan kurtulurkurken, çevreye uçağın yakıtının yayıldığı görüldü. Saniyeler sonra da yakıtın tutuşmasıyla sokak ve park halindeki 2 araç alevler arasında kaldı. (DHA)Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-04-25 19:13:30



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