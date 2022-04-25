Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, sokak ortasında 2 kişi de mutlak ölümden döndü

Bursa'da havalimanı yakınlarında iki kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme ve patlama anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öğle saatlerinde Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu iki kişilik uçak Bağlarbaşı Mahallesi'nde sokağın ortasına düşüp infilak etmişti. Biri yardımcı pilot iki pilotun hayatını kaybettiği kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı

İnfilak eden uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin de mutlak ölümden kurtulduğu görüntülerden anlaşılıyor.

Öte yandan olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

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