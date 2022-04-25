Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (6)



3 KİŞİ İFADE VERMEK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Bursa'da, sokak arasına düşen tek motorlu uçaktaki pilot Furkan Otkum ve eğitim alan Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kiralandığı şirket sahibi Yenal Ahmet T., uçakların sivil havacılık uçuş kurallarını denetleyen Fevzi A. ve uçak teknisyeni Mustafa K., ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 3 kişinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada kazada hayatını kaybeden Murat Avşar'nın, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Avşar'ın yakınlarının, cenazeyi teslim almak üzere Mersin'den yola çıktığı belirtildi. Furkan Otkum'un ise otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-04-25 23:19:04



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