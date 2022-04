İftar sofralarının ortak duası: 'birlik ve beraberlik'

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla İl Jandarma Komutanlığı’nca düzenlenen iftar programı şehit aileleri ile gazi ve yakınlarını iftar sofrasında buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlediği ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı iftarda da birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nın Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlediği şehit aileleri ile gazi ve yakınlarını iftar programı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında yapıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Bakanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da programda şehit ailelerini yalnız bırakmadı. 25 Nisan Kara Şehitlerini Anma Günü’ne denk gelen iftar programında konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, “Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın özgürce dalgalanması ve devletimizin bekası için en önemli varlıkları olan canlarını hiç çekinmeden feda eden şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar, sonsuz vatan, millet ve bayrak sevgisiyle vatanın dört köşesinde ve sınır ötesinde büyük bir cesaret ve kahramanlık timsali olarak giriştiği her mücadelede hafızalara sığmayacak destanlar yazmışlar, düşmana, teröriste ve haine aman vermeden aziz canlarını feda etmişlerdir. Her ne pahasına olunsa olsun vatanımıza göz diken iç ve dış düşmanlarımızı bertaraf ederek şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetini daima yükseklere taşıyacağız” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da böyle anlamlı bir programın paydaşı olmanın kendileri için büyük bir onur ve gurur olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, “Sizler o acıyı ilk hisseden insanlarsınız. Ben ne söylesem boş. Ama dünyada şehidin ailesine, eşine, çocuklarına ‘başınız sağ olsun’ denildiğinde ‘vatan sağ olsun’ diyebilecek başka bir toplum yoktur. Vatanımız, ay yıldızlı bayrağımız için canımızı seve seve siper ederiz. Sizlerin eşleri, evlatları, babaları bu kahramanlığı gösterdi. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafakemalpaşa ilçe iftar programı da Adnan Menderes Meydanı’nda yapıldı. Yaklaşık 5 bin kişilik iftar programına Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar da katıldı. İftar öncesi Meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterisi, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

İftar sonrası konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, Ramazan ayının manevi iklimini birlikte yaşamayı özlediklerini ve her akşam farklı ilçelerde vatandaşlarla iftar yapma gayretinde olduklarını söyledi. Konuşmasında altyapıdan üst yapıya kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafakemalpaşa’ya bu dönemde yapılan hizmetlere de değinen Demir, “Belediyesi olarak bu dönem Mustafakemalpaşa’ya 261 milyonluk yatırım gerçekleştirdik. 31,5 kilometre sıcak asfalt, 215 kilometre sathi kaplama, sinyalizasyon, üçüncü köprü gibi birçok ulaşım çalışmalarını gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel yapıların bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Gençlik Merkezi’mizin ikinci kısım yapım çalışmaları devam ediyor. Mahalle konakları ile kırsal mahallelerdeki yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Birçok hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğu içindeyiz” şeklinde konuştu.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de “400 milyonluk yatırımı olan ve yaklaşık 300 kişinin istihdam edileceği Bor Madeni projesi 2 yılda tamamlanacak. İçerisinde spor ve kültür alanlarının olduğu gençlik merkezini yılsonunda hizmete açıyoruz. İçme suyu ihalesinden sonra kanalizasyon ve yağmur suyu ihalelerini gerçekleştirdik ve hummalı bir şekilde yürütüyoruz. Yalıntaş Kavşağı ve Alparslan Türkeş Bulvarı’nda çalışmalarda sona gelindi. Mustafakemalpaşa çayı taşkın projesini Mayıs ayında bitirerek ilçe belediyemize teslim edeceğiz” diye konuştu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise pandeminin getirdiği olumsuz şartlara rağmen 3 yıl içinde 500 milyon TL’den fazla yatırımı Mustafakemalpaşa’ya kazandırdıklarını belirterek, “Bunlar tek başına olmuyor, el birliğiyle yapılıyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

