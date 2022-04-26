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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de fikir üreten personele ödül

İHA

Nilüfer’de fikir üreten personele ödül

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, fikirleriyle proje ve çalışmalara katkıda bulunan personeli ödüllendirdi.
Nilüfer Belediyesi’nin, 2002 yılından bu yana başarıyla sürdürdüğü personel öneri sisteminde bu yıl çalışanların “İklim Yılı” fikirleri değerlendirildi. Doğanın ve ekolojik sistemin korunarak belediye çalışmalarına yön verecek önerilerin değerlendirdiği personel öneri sisteminde bu yıl; yağmur sularından kaynaklı sel ve su baskınlarının önlenmesini öngören geçirgen kaldırım sistemi fikri ile Zabıta Müdürlüğü’nden Fehime Kırcılar, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Hizmet Binası’nın pencerelerini saydam güneş enerjisi panelleri ile kaplayarak temiz enerji üretimini öngören fikri ile Zabıta Müdürlüğü’nden Gökhan Ertem ile Plan ve Proje Müdürlüğü’nden Gamze Şahin yeşil çatı önerisi ile ödül almaya hak kazandı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çevre sağlığını öne alan yenilikçi projeleriyle personel öneri sistemine katkıda bulunan çalışanlarla bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarına yön veren personel öneri sistemine tüm çalışanların katılımının önemini vurgulayan Başkan Erdem “Yıllardır başarı ile süren personel öneri sistemimiz uygulanabilir pek çok proje için bize yön veriyor. Çalışanların daha sağlıklı bir Nilüfer için üreteceği fikirler bizim için çok değerli. Önerileri ile bu çalışmaya destek veren tüm personelimize teşekkür ediyor, fikirleri ödüle değer görülen arkadaşlarımızı da kutluyorum” dedi.

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