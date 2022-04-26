İnegöl’de ambalaj üretim firmasına 20 personel alınacak

İş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Kalburt mevkiinde hizmet veren ambalaj malzemesi üretim firmasının 20 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, ambalaj üretim fabrikası için 20 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Cerrah Sanayi Bölgesi Kalburt Mevkiinde faaliyetini sürdüren ambalaj üretim firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan firma; ambalaj üretim bölümünde çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere; 2155 yaş arası vasıflı vasıfsız erke personel alımı yapılacağı, adayların askerlikle ilişiği olmayan kişilerden tercih edileceği ifade edildi. Forklift operatörü 7 kişi ve vasıflıvasıfsız 13 erkek ambalaj üretim işçisi alımı yapılacak. Başvurular 28 Nisan Perşembe günü saat 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”

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