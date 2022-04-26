GUHEM, Uluslararası Astronotik Kongresi’ne katılacak

Dünyanın ilk beş uzay ve havacılık merkezinden biri olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), dünya çapında önde gelen uzay aktörlerini bünyesinde barındıran IAF’ın Paris’te düzenleyeceği Uluslararası Astronotik Kongresi’ne (IAC) katılacak. Kongrede ayrıca “GUHEM’in Türkiye Uzay Programı’nın Desteklenmesinde Bir Araç Olarak Kullanılması” makalesi de sunulacak.

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan GUHEM, IAF’ın 2022 yılında Paris’te düzenleyeceği Uluslararası Astronotik Kongresi’ne (IAC) katılmaya hazırlanıyor. Geçen sene Dubai’de gerçekleşen kongredeIAF üyeliğini tescilleyen GUHEM, bu sene Paris’te GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu tarafından hazırlanan “GUHEM’in Türkiye Uzay Programı’nın Desteklenmesinde Bir Araç Olarak Kullanılması” isimli makalesi dünyanın en önemli uzay ajanslarına, şirketlerine ve üniversitelerinesunulacak.

“GUHEM’in amacını dünyaya duyuracağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı’nın hedefleri doğrultusunda GUHEM’in çalışmalarına devam ettiğini aktaran Halit Mirahmetoğlu, hazırladığı makaleyi dünyanın en büyük uzay kongresinde sunacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Mirahmetoğlu, “Geçen sene Dubai’de GUHEM olarak katıldığımız ilk kongremizde IAC üyeliğimizi Türkiye Uzay Ajansımız ile birlikte tescillemiştik. GUHEM özellikle Milli Uzay Programımızın dokuzuncu maddesinde yer alan uzay farkındalığını artırarak insan kaynağının geliştirilmesihedefine hizmet ediyor. Bu anlamda uzay konusunda bilgi ve birikimi artırmak için kurulan IAF’ın bu sene Paris’te gerçekleştireceği kongrede stant çalışmamız yanında makalemizle birlikte yer alacağız. GUHEM’de yaptığımız çalışmaları tüm dünyaya duyuracak olmak bizler için gurur verici” dedi.

Bu sene 1822 Eylül tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek olan IAC’a Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) bünyesinde ülkemizden de uzay alanında çalışmalarını sürdüren firmaların geniş bir katılım göstereceğini aktaran Halit Mirahmetoğlu, dünyanın en prestijli uzay kongresinin 2025 yılında İstanbul’da gerçekleşebilmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi. Mirahmetoğlu, “Ülkemizi bu organizasyonlarda yer alarak temsil etmek oldukça önemli. Bu kongreyi ülkemizde gerçekleştirerek uzay camiasını ağırlamak çok daha önemli. 2023’te IAC kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşecek. 2025 yılında da kongrenin İstanbul’da düzenlenmesi için TUA çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın en büyük uzay kongresinin ülkemizde gerçekleşmesinin özellikle Milli Uzay Programımızın hedeflerine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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