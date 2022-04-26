Bursa'da 'Ramazanın ruhu, insanın huzuru' konseri beğeni topladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ramazanın ruhu, insanının huzuru' konseri beğeni topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle son iki yıldır toplu teravihler, iftar ve sahur programlarından yoksun geçen ramazan ayının bu yıl birlik ve beraberlik içinde geçmesi için birbirinden farklı etkinliklere imza atıyor. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak birlik beraberliği artıracak iftar programlarının yanında Tayyare Kültür Merkezi’ndeki 'Ramazanın ruhu, insanın huzuru' adlı konser ve söyleşi programları, ücretsiz olarak devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programlar çerçevesinde Bahadır Yenişehirlioğlu, Hayati İnanç sohbetleri ile Mustafa Demirci ise tasavvuf müziğin özgün eserleri ile izleyici ile buluştu.

Ramazan programları 29 Nisan Cuma gecesi Resul Aydemir, 30 Nisan Cumartesi gecesi ise Ömer Karaoğlu’nun katılımı ile son bulacak.

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