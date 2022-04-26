Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (4)



'UÇAK 2 METRE DAHA GELSE BİNANIN İÇİNE DALACAKMIŞ'

Bursa'da, tek motorlu uçağın düşerken çarptığı evin sahibi Hüseyin Sarı (40), "Arkadaşım aradı ve sokağa uçak düştüğünü söyledi. `Saçmalama, dalga mı geçiyorsun´ dedim. Eşime ulaşmaya çalıştım. Telefonu çaldı çaldı ama cevap vermedi. Ben de yanında bulunan arkadaşını aradım. Ağlayarak `Burada patlamalar oluyor, arabalar yanıyor ağabey´ dedi. Ben de telaşlandım. İşten izin alıp, eve geldim. Eşim ambulansın başındaydı. Çok korkmuştu. Eşim paniklemiş. 2´nci kattan aşağı atlamaya çalışmış. Çocuk olduğu için merdivene yönelmiş. Merdivenden çıkmış. O sırada patlamayla birlikte alevlerin arasında kalmış. Çocuğu kıyafetleriyle kucağında kapatıp korumuş. Eşimde koşarken düşmekten kaynaklı yaralar var. Evin dış köşe üst kısmına kanadın vurduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü yetkililer çatıdan kanat parçası çıkardı. Allah korumuş. Uçak 2 metre daha gelse binanın içine dalacakmış. Çocuğum ve eşim bu olayda psikolojik olarak çok etkilendi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN

2022-04-26 11:32:30



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