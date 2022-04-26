Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: “Geleceğimiz yüksek teknoloji yatırımlarında”

İHA

TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: “Geleceğimiz yüksek teknoloji yatırımlarında”

TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Şahinkaya Koleji Girişimcilik Zirvesi’nde “Geleneksel üretim yöntemlerinin dışında yüksek teknolojik yatırımlara odaklanmalıyız” dedi.
Şahinkaya Koleji’nde düzenlenen ‘Girişimcilik Zirvesi’nde başarı hikâyesini anlatarak gençlere tavsiyelerde bulunan TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, yüksek teknolojik yatırımlarla Türkiye’nin küresel pazar payını artırabileceğini söyledi.
Bursa’da Şahinkaya Koleji’nin 6’ncısını düzenlediği Girişimcilik Zirvesi’nde öğrencilerle bir araya gelen TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, iş tecrübelerini ve iki önemli iş dünyası kuruluşunun başında yer almasını sağlayan başarı hikâyesini paylaştı. Konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yapan Nilüfer Çevikel, “Öğrencilere en önemli tavsiyem, mümkün olduğunca sivil toplum kuruluşlarında yer almalarıdır. Topluma yararlı projeler geliştirmek için bir araya gelen bu topluluklar, aynı zamanda sosyal çevre ve vizyonel bakışı da genişletmeye yardımcı olacaktır. Kendinizi yetiştirirken belirlediğiniz ideallerden asla vazgeçmeyin. İdeallerinize giden yolda başarısızlığa uğrasanız da hiçbir zaman pes etmeyin. Ben, iş hayatım boyunca hep bu düsturla hareket ettim ve karşılaştığım zorluklar karşısında dik durarak bildiğim yolda emin adımlarla ilerledim” diye konuştu.
“Melek yatırımcı olarak destekçiyiz”
TÜGİAD ve DOSABSİAD’ın tarihlerindeki ilk kadın Başkanı olduğunu da hatırlatan Nilüfer Çevikel, ülkeye ve kente değer katan çalışmalara imza atmanın gururunu yaşadığını kaydederek “İş hayatım boyunca ve SİAD’lardaki görevlerimde, eğitimin ne kadar önemli olduğuna çok kez şahitlik ettim. Dijital ve yeşil dönüşümün hayatımızın olmazsa olmazları arasına girdiği bir dönemde eğitimin tek başına yeterli olmadığını çok iyi bilmeliyiz. Geleneksel üretim yöntemleri dışında çağa ayak uyduran yüksek teknolojik yatırımlara da odaklanmalıyız. Daha güçlü bir Türkiye için, küresel ticarette pazar payını artıran bir Türkiye için milli teknoloji hamlelerine ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı karşılayacak olan ise gençlerimiz olacaktır. TÜGİAD bünyesinde Cumhuriyetimizin 98. yılını ‘1.000 Üniversite Öğrencisine Yapay Zekâ Eğitimi Projesi’ ile kutladık. DOSABSİAD’da da BTSO Eğitim Vakfı bünyesindeki BUTGEM ile birlikte Dijital Dönüşüm Okulu’nu hayata geçirdik. ‘Melek yatırımcı’ olarak yazılım ve programcılık alanında Türkiye'nin pazar payını büyütme yolunda, teknoloji şirketleri ve StartUp'ların en büyük destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.
“Çevikel’in başarıları bizi gururlandırıyor”
Nilüfer Çevikel’in örnek bir iş insanı olduğunu ve başarı hikâyesini dinlemekten büyük keyif aldıklarını kaydeden Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya da, “TÜGİAD ile DOSABSİAD’ın tarihlerindeki ilk ve tek Başkanı olarak bizleri gururlandıran Sayın Nilüfer Çevikel, ülke sınırlarımızın dışında da örnek çalışmalara imza atıyor. Kendisine kentimize ve ülkemize kattığı değerler, Şahinkaya Kolejimizin öğrencileri ile paylaştığı altın niteliğindeki tavsiyelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Böylesine örnek isimleri ağırlamak, bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği zirvenin sonunda Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya, Başkan Nilüfer Çevikel’e teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya Pilotlar Günü'nde iki pilota acı veda Bursa'da düşen uçakta hayatını kaybeden pilotların cenazeleri ailelerine teslim edildi
YEREL HABERLER Dünya Pilotlar Günü'nde iki pilota acı veda Bursa'da ...
Binlerce Karacabeyli aynı sofrada buluştu Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan: "Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek hizmet yapıyoruz"
YEREL HABERLER Binlerce Karacabeyli aynı sofrada buluştu Karacabey ...
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (4)
YEREL HABERLER Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi ...
Başkan Hayri Türkyılmaz: "8 yılda tertemiz Mudanya"
YEREL HABERLER Başkan Hayri Türkyılmaz: "8 yılda tertemiz Mudanya"
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (3)
YEREL HABERLER Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi ...
Bursa'da 'Ramazanın ruhu, insanın huzuru' konseri beğeni topladı
YEREL HABERLER Bursa'da 'Ramazanın ruhu, insanın huzuru' konseri ...
GUHEM, Uluslararası Astronotik Kongresi’ne katılacak
YEREL HABERLER GUHEM, Uluslararası Astronotik Kongresi’ne katılacak
Mobilya sektörü derin nefes aldı
YEREL HABERLER Mobilya sektörü derin nefes aldı
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (2)
YEREL HABERLER Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi ...
İnegöl’de ambalaj üretim firmasına 20 personel alınacak
YEREL HABERLER İnegöl’de ambalaj üretim firmasına 20 personel ...
Nilüfer’de fikir üreten personele ödül
YEREL HABERLER Nilüfer’de fikir üreten personele ödül
İftar sofralarının ortak duası: 'birlik ve beraberlik'
YEREL HABERLER İftar sofralarının ortak duası: 'birlik ve ...
(Özel) Bursa’da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp ettiler . Bursa’da trafik kurallarına uymayan sürücü ve yanındaki sevgilisi, kendisini uyaran bir kadını 3 çocuğunun yanında tekme ve tokat döverek yerde sürükledi Duruma el koyan esnaf hem kadını kurtardı hem de maganda sürücüyü darp etti
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da bir kadını 3 çocuğunun gözü önünde ...
Bursa'da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Evlerin arasına düşen 2 kişinin öldüğü uçakla ilgili mahallede büyük panik yaşandı
YEREL HABERLER Bursa'da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler ...
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada
YEREL HABERLER Sokak ortasında kadına şiddet kamerada
(Özel) Bursa'da arı faciası...Yüzlerce kovan arı telef oldu Arı sahipleri kaçak zirai ilacı atan üreticileri suçladı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da arı faciası...Yüzlerce kovan arı ...
Otomobille çarpışan motosikletli yola düştü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletli yola düştü; o anlar ...
Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor
YEREL HABERLER Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi ...
Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (8)
YEREL HABERLER Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını ...
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından enkaz sokaktan kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ...
Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (7)
YEREL HABERLER Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını ...
Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (6)
YEREL HABERLER Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını ...
Kamyonun üzerinden düşen tomruk üç aracı ezdi
YEREL HABERLER Kamyonun üzerinden düşen tomruk üç aracı ezdi
Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.