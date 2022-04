Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (5)

'2 SANİYE DAHA İLERLESEM ATEŞ BENİ DE GÖTÜRECEKTİ'

Bursa'da, tek motorlu uçağın sokak arasına düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde alevlerden saniyelerle koşarak kaçıp, kurtulan Ömer Taşdemir (33), o anları anlattı. Pilotları olay yerinden çıkarmak için enkaza doğru gitmeye çalıştığını belirten Taşdemir, "İleri gidip tekrar geri gelmemin sebebi çok aşırı bir ses olmasıydı. Elimde telefon vardı, 112´yi aramak için. Ben ambulans ve itfaiyeye aramaya çalışırken bir anda dehşet bir patlama olmuş. Ben de can havliyle geri kaçtım. Dükkanın önündeydim, ilk gören de benim. Arkamdan kardeşlerim yangın tüpleriyle koşarak geldiler. Biz burada insanlık görevimizi yaptık. Pilotları da gördük. Bir pilot hareketsizdi ama diğer kişi hafif kıpırdıyordu. Kanat çatıya vurduğu an uçak arkaya, pilotlar ön tarafa düşüyor. Ateş bir anda harlayınca kimse bir şey yapamadı. Aşırı derecede patlamalar oldu. Ben 2 saniye daha ilerlesem, pilotu çekmeye çalışsam, o ateş beni de götürecekti. Verilmiş sadakam varmış ki gitmemişim. Üzgünüz. Allah ailelerine sabır versin. 4 yangın tüpümüz vardı. 4´ünü de alevleri söndürmek için harcadık" dedi.

Yangına tüplerle müdahale eden Muhammed Said Taşdemir (27) de "İlk, ağabeyim uçağın düştüğünü görünce gidiyor. Peşinden biz gidiyoruz. Patlama olup, alevler çıkınca biz geri çekildik. Dükkandan yangın tüplerini alıp yanan araçlara müdahale ettik. Pilotları gördük. Ancak olay yerinden çekemedik. Yangın daha da büyümesin, diye hızlıca gittik ama yapacak bir şey yoktu. Alevler bayağı yüksekti. 3 farklı patlama oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN

2022-04-26 12:28:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.