Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (8)



'BU UÇAKLARLA BİZ DE SEYAHAT EDİYORUZ'

Bursa'da düşen uçağın sivil havacılık uçuş kurallarına uygunluğunu denetleyen firmanın sahibi Fevzi Hak, büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Çok özel olduğunu belirttiği sektörlerinin sürekli denetlenip, kontrol edildiğini belirten Hak, "Her uçağın bakımı ve kontrolleri teknisyenler tarafından yapılıyor. Kalkışlarının saatleri de belli. Bunlar izin ile gerçekleşip, kayıt altında tutuluyor. Uçağın tekerlerini izinsiz kaldırmanız mümkün değil. Hemen müdahale edilir. Ayrıca bu uçaklarla bizler de seyahat ediyoruz. Kazanın nedeni, incelemeden sonra belirlenecek" dedi.

Uçağın sokak arasına düştüğü sırada çarptığı evde bulunan Gamze Ortahisar (27) ise "Burası babamın evi, burada oturmuyorum ama dün buraya geldim. Kuaförüm, bir ablanın saçını boyamak için de geldim. Eve girdiğim anda bir patlama sesi duyduk. İlk başta doğal gaz patlaması sandım. Dışarı koşarak çıktım. Bir anda bir patlama oldu. Alevlerden dışarı çıkamadım. Alevlerden çıkamayınca içeri kaçtım. Burada olan servis aracı babamındı. Bir süre sonra kendimi dışarı atabildim. Yerde yatanları gördüm. Babam o sırada yeni gelmişti. Ben yerdekilerden birinin babam olabileceğini düşündüğüm için müdahale etmek istedim. Ancak beni bırakmayıp, geri çektiler. Tekrar patlama oldu ve ben de geri çekilmek zorunda kaldım. Dumanlardan eve de giremedim. Evde annem ve bebeğim vardı. Aradığımda kimseye ulaşamayınca iyice paniğe kapıldım. Bir süre sonra babam aradı ve iyi olduklarını söyledi. Bebeğimi de alıp, alevlerin içinden koşarak çıkmışlar. Pilotlardan biri hareket ediyordu hatta ben müdahale etmeye çalıştım. Patlama olunca geri çekilmek zorunda kaldım" diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-04-26 15:13:52



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