Hava yolu şirketinden açıklama: Uçak kazasının sebebi şeffaf bir şekilde araştırılıyor (9)

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CENAZESİ MERSİN´E GÖTÜRÜLDÜ

Bursa´daki uçak kazasında yaşamını yitiren pilot Murat Avşar'ın cenazesi, İnegöl'ün Esentepe Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı. Daha sonra Avşar için Alanyurt Hudai Cami'nde cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta güçlük çeken annesi Ayşe Avşar, oğlunun tabutuna sarılarak, ağladı. Murat Avşar'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü. (DHA)

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2022-04-26 17:43:48



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