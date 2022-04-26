Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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Şenol POYRAZ/İZNİK(Bursa),(DHA)-BURSA'nın İznik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Orhan Sevim (46), hayatını kaybetti.

Olay, İznik'e bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Sevim'in kullandığı 16 FAJ 24 plakalı traktör, bilinmeyen nedenle devrildi.İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan Sevim'in yaşamını yitirdiği belirlendi.Sevim'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2022-04-26 23:36:54



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