LPG’li araç alev topuna döndü

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Bursa’da park halindeki otomobil alev alev yandı. Alev topuna dönen otomobil, LPG tankına sıçramadan yangın kontrol altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otomobilin her tarafını sararken çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler LPG tankına sıçramadan yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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