Bursa’da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaydırak korumalıklarına bacağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Osmaniye Mahallesi Muhtarlığı önündeki parkta meydana geldi. 7 yaşındaki çocuk, kaymak içinde kaydırağı üzerine çıktı. O sırada sağ bacağı kaydırağın koruma demirleri arasına girerek sıkıştı. Kurtulamayan çocuğu gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kompresörlü makasla demirleri açarak çocuğu kurtardı. Yaralanmadan kurtarılan çocuk, kaydırak kayarak oyununa devam etti.

Parkta çocuklar, itfaiye ekiplerini ayakta alkışladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.