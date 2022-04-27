Kompostlar toplanıyor çilekler büyüyor

Yıllık 18 ton organik gübre ile çevre dostu belediye olarak bilenen Mustafakemalpaşa Belediyesi, ‘’Atıklarımız Çilek Olsun’’ projesinin ilk durağı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileriyle çilek dikimini gerçekleştirildi.

Çocukların çevre bilincini arttırmak amacıyla başlatılan projede, öğrenciler evlerinden organik atıklar toplayıp Sıfır Atık Müdürlüğünün temin etmiş olduğu kompost kutularında toplayarak, çilekler için gübre üretiyor, biriken gübreler ise organik çileklere dönüşüyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, öğrenciler ile birlikte hazırlanan gübreleri çilekler ile buluşturarak, ilk can sularını dökmenin heyecanını yaşayan çocuklar, yeşeren ilk çilekleri Başkan Mehmet Kanar’a getirmek istediklerini dile getirdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Evlatlarım emekleriyle ürettikleri kompostların ilk meyvelerini benimle paylaşmak istediklerini söylediler, sevinçle çileklerin büyümesini bekliyor olacağım. Öğrencilerimiz bu tarz çalışmalara göstermiş oldukları ilgi ve merakları beni çok mutlu ediyor. Bu tarz projeleri önemsiyorum. Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu Sıfır Atık projesi ile sıfır atık bilinci artık, kaynaklarımızı tüketmiyor, daha parlak bir gelecek bırakma yolunda ilerliyoruz. Gençlerimizin çocuklarımızın, bu tarz projelere destek vermesi beni umutlandırıyor" dedi.

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