Bursa büyük buluşmaya hazırlanıyor

Bursa Kent Konseyi Başkanlığınca hemşehri dernekleri, federasyonları ve konfederasyonlarının katılımıyla Ramazan bayramının ikinci günü 'Bursa Büyük Hemşehri Bayramlaşması'nda buluşuyor.

Hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, çok ortaklı ve aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesi için faaliyetlerini sürdüren Bursa Kent Konseyi, Ramazan bayramının ikinci günü düzenleyeceği 'Bursa Büyük Hemşehri Bayramlaşması'na hazırlanıyor. 3 Mayıs Salı günü saat 14.00’da Merinos AKKM Fuar Alanı’nda gerçekleşecek program ile ilgili bilgi veren Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Edirne’den Kars’a, Balkanlardan Kafkaslara, her ilimizin, gönül coğrafyamızı temsilen her bölgenin stantları olacak. Her şehir kendi yöresel ikramlarını bayramlaşmak için gelenlere ikram edecek. 'Doğduğun yeri sev, yaşadığın yere sahip çık' anlayışının güç kazanacağı, hemşehrilerimiz için çok faydalı olacağına inandığımız ve sivil hareket olarak Bursa tarihinde bir ilk yaşayacağımız, birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin sergileneceği bayramlaşma programımıza katılımlarınızı bekliyoruz” dedi.

