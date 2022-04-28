Rektör öğrencilere sanal ortamda yakan top attı Öğrencilerin sanal ortamdaki oyunu gerçeğini aratmadı

Bursa Uludağ Üniversitesinde öğrenciler rektörle sanal ortamda top atmaca oyunu oynadı, oyun gerçeğini aratmadı.

Geleceğin sporu olarak nitelendirilen Japon artırılmış gerçeklik oyunu "HADO", Bursa Uludağ Üniversitesinde öğrencilerle buluştu. Artırılmış gerçeklik gözlüklerinin yanı sıra özel olarak geliştirilen giyilebilir teknoloji ürünlerinden kol bantlarını takan öğrenciler sanal ortamda 3'er kişilik guruplar halinde oyun oynadı. Sanal gözlükler sayesinde kendilerini oyunun içinde bulan öğrenciler sanal ortamda gerçekmiş gibi kendilerine top atıp onlardan kaçmaya çalışarak oyun oynadı. Öğrencilerin karşısına çıkan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, onlarla sanal ortamda oyun oynadı.

Sanal ortamda hareket ederek gerçekmiş gibi oyun oynayan öğrenciler, "Bugün buraya HADO sporu için geldik. Çok keyif aldık. Hem spor yaptık hem de sanal ortamda gerçekmiş gibi oyun oynadık, çok gerçekçiydi. Sanal ortamda gerçek bir oyunun içinde kendimi hissettim" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Saim Kılavuz, "İlk defa böyle bir oyun oynadım. Bu yakan top gibi bir oyun sanal oyunun gerçekle hiç bir farkı yok çok yorucuydu. Bu spor geliştikçe toplumumuzun hareket kabiliyeti gelişecek" şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Koordinatörü Erkut Tutku, "Bu yeni ve etkin olan sporu üniversite öğrencilerimiz ve Bursa'ya tanıtmak için rica ettik arkadaşlarda gelip burada bu oyunu bize tanıttılar" diye konuştu.

HADO Türkiye Milli Takım Antrenörü Candur Aslan, "Bu oyunu küçükken oynadığımız yakan topun gelişmiş ve versiyonu olarak söyleyebiliriz. 3'er kişiden oluşan 2 takımın karşılıklı olarak bir birlerine top atıp kaçarak yaptıkları bir spor, oyunumuz 80 saniye sürüyor" dedi.

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