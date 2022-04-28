Bayram öncesi köpek otellerinde yer kalmadı Bayramda tatile gidecek olan vatandaşlar, köpeklerini bırakmak için haftalar öncesinden rezervasyon yaptırdı

Bursa'da hizmet veren köpek otelleri bayram öncesi doldu.

Bayramda tatile çıkacak köpek sahipleri, köpeklerini güvenilir bir yere bırakmak için köpek otellerinin kapısını çaldı. Bayrama sayılı günler kala köpek otellerinde rezervasyonlar dolma aşamasına geldi. Bursa'daki köpek otellerinin de bayramda tam kapasite çalışması bekleniyor. Köpek otellerinde gecelik konaklama ücreti küçük köpek ırkları için 100 lira, büyük ırklar için ise 200 lira.

Bursa'da uzun yıllar köpek oteli ve eğitim hizmeti veren Dalmaçyalı Köpek Eğitim ve Konaklama Merkezi işletmecisi Şaban Çamur, "Biz işletmemizde köpeklere konaklama ve eğitim hizmeti veriyoruz. Bayram öncesi tatile gidecek vatandaşlar köpeklerini otelimize getirip bırakıyorlar. Biz de onlara burada konforlu konaklama hizmeti veriyoruz. Bayrama sayılı günler kaldı. Tatile gidecek vatandaşlar bayram için rezervasyon yaptırmaya başladı. Kapasitemizin büyük çoğunluğunu doldurduk. Bayramda tam kapasite hizmet vermeyi hedefliyoruz. Otelimizde konaklama ücreti küçük ırklar gecelik 100 lira, büyük ırklar ise 200 liradan konaklıyor" dedi.

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