Karacabey’de tarım ile teknolojiyi birleştiren yeni yatırımın temelleri atıldı

Son dönemde her alanda büyük gelişmelerin yaşandığı Karacabey, yeni yatırımlarla birlikte büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Merkezi Japonya'da bulunan ve 185 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın önce gelen sebze ve çiçek ıslahçılarından biri olan Takii firması, Antalya’daki ArGe departmanından sonra Türkiye’deki 2. yatırımına Karacabey’de imza attı. Sebze ve çiçek tohumunun üretileceği tesisten, Hollanda ve Japonya’ya doğrudan ihracat yapılması hedefleniyor.

Tarıma dayalı güçlü sanayisi ve bereketli toprakları ile çok sayıda önemli işletmeye ev sahipliği yapan Karacabey, yeni yatırımlarla birlikte büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının ilçeye çekilmesi adına önemli girişimlere imza atan Karacabey Belediyesi'nin bu çalışmaları meyvelerini verirken, merkezi Japonya'da bulunan ve 185 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın önce gelen sebze ve çiçek ıslahçılarından biri olan Takii firması, Antalya’daki ArGe departmanından sonra Türkiye’deki 2. yatırımına Karacabey’de imza attı. 3T formülüyle özetlenen tarım, turizm ve teknolojik açıdan ‘topyekûn kalkınma’ hedefi doğrultusunda ilerleyen Karacabey’de, sebze ve çiçek tohumunun üretileceği tesisin temelleri de düzenlenen törenle atıldı. Temel atma töreni, Karacabey’e bağlı Yolağzı Mahallesinde gerçekleşti. Yapılan yatırım çerçevesinde, 61 bin m2 alanda 2100 m2’si kapalı olacak şekilde tarımsal tohum depolama tesisi kurulacak ve bu bölgede sebze ve çiçek tohumu üretilecek. Ağırlıklı olarak sözleşmeli üretim modeli ile bölgedeki üreticilerle birlikte yapılacak sebze ve çiçek tohumu üretimleri, doğrudan Hollanda ve Japonya’ya ihraç edilecek.

Törende konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, “Böylesine değerli bir yatırımın ilçemize kazandırılmasından dolayı mutluyuz. Karacabey’in dış dünyaya açılan bir başka yüzü de bu yatırım olacak. Bizim 3T vizyonumuzun içerisinde, turizmin yanı sıra tarım ve teknoloji de vardı. İlçemizle ilgili yaşanan bu yatırım, tarım ve teknoloji başlıklarında hem Karacabey’imiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için mühimdir. Ve bizler, ‘tarım ve hayvancılığın başkenti’ olarak adlandırdığımız ilçemizde böyle bir yatırıma daha ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatanımıza, milletimize, çiftçimize hayırlı olsun. Bu firma ile çiftçilerimiz de bundan böyle alternatif tarım modellerini deneyecek. Bölgede yetiştirilen ürün yelpazesi daha da genişleyecek” dedi.

Takii Seed firmasının Türkiye Genel Müdürü Hisanori Shin de yaptığı açıklamada, Japonya'nın Kirota şehrinde 1835 yılında kurulmuş olan 2 asırlık firmayız, bu değerli yatırım için Karacabey’i seçmekten dolayı çok mutluyuz. Bizlere ev sahipliği yapan Karacabey’e ve desteklerinden dolayı da Başkan Ali Özkan'a teşekkür ediyoruz. Bu tesis ile hem Karacabey hem de Türkiye için önemli bir katma değer oluşturacağımıza inanıyorum. Temel atma töreninde bizleri yalnız bırakmayan protokol üyelerine de teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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