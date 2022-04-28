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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir’de hedef, sıfır iş kazası

İHA

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerde 2021 yılında 174 iş kazası yaşanırken; binde 9'luk oranla iş kazalarında hem Bursa hem de Türkiye ortalamasının çok altında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde, sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedef olarak belirlendi.

Bursa Büyükşehir’de hedef, sıfır iş kazası

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerde 2021 yılında 174 iş kazası yaşanırken; binde 9’luk oranla iş kazalarında hem Bursa hem de Türkiye ortalamasının çok altında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde, sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedef olarak belirlendi.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından alınan bir kararla meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, 2003 yılından beri her yıl 28 Nisan’da kutlanan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde de önemli bir toplantı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra BUSKİ ve belediye iştiraklerinin genel müdürlerinin katıldığı toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumlarının İş Sağlığı Güvenliği Temsilcileri ile sendika temsilcisi ve sendika şube başkanı da hazır bulundu. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Esat Yalman, 2021 yılında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik Büyükşehir ve bağı iştiraklerle ilgili verileri paylaştı. İştiraklerle birlikte Büyükşehir çatısı altında 31 iş güvenliği uzmanı ve 17 iş yeri hekiminin bulunduğunu belirten Yalman, 5839 personele iş sağlığı güvenliği eğitimi verildiğini, 5610 personelin de sağlık taramasından geçirildiğini kaydetti. 2021 yılında meydana gelen 174 iş kazası ile Büyükşehir’de kaza oranının binde 9 olduğunu ifade eden Yalman, bu oranın Bursa genelinde binde 20,7, Türkiye genelinde ise binde 16,5 olduğunu kaydetti.
Yüzde 98’i önlenebilir
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre, çalışma ortamında sağlık ve güvenliğin bir insan hakkı olduğunu vurguladı. Dünyada her 15 saniyede 1 işçinin, her gün yaklaşık 6 bin işçinin iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Başkan Aktaş, “Ülkemizde ise her gün ortalama 4 ile 6 işçi iş kazalarında hayatını kaybediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hazırladığı Güvenlik Kültürü Raporu’na göre meslek hastalıklarının tamamını önlemek mümkünken, iş kazalarının ise yüzde 98’inin önlenebilir kazalar olduğu öngörülmektedir. Bu çerçevede, yasal mevzuatın etkin şekilde uygulanması ve Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki tüm birimlerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümünde kurumsal farkındalık ve işbirlikleri artırılmalıdır. Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile etkili uygun önleyici faaliyetlerin gerçekleştirildiği çalışma ortamlarını sağlamak, tüm yöneticilerimizin vazgeçilmezi olmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler ile uygulamalara, tüm birimlerimizde kayıtsız şartsız destek olunmalıdır” dedi.
Başkan Aktaş daha sonra günün anısına, kurumun en tecrübeli İşyeri Hekimi Ali Yaşat Yıldırım ile en genç İş Güvenliği Uzmanı Gamze Öztürk’e plaket verdi. Başkan Aktaş, daha sonra belediye iştiraklerinin genel müdürleri ve sendika temsilcileri ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi’ni imzaladı. Başkan Aktaş ile birlikte BUSKİ, BESAŞ, BURULAŞ, Bursa Kültür A.Ş., BİNTED, Burkent, Tarım Peyzaj A.Ş., BURFAŞ ve Bursa Jeotermal A.Ş. genel müdürleri ile BemBirSen ve Hizmetİş sendika temsilcilerinin imzalarını taşıyan taahhütnamede, şu görüşlere yer verildi:
“İş kazaları ve meslek hastalıkları dünyada ve ülkemizde çalışma hayatının en öncelikli konuları arasındadır. Çalışanlarımızın işe sağlam ve sağlıklı bir şekilde gelmesi ve evine aynı şekilde dönmesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli gündemimizdir. Başta kurumumuzda, ülkemizde ve dünyada yaşanabilecek kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi için sadece yasal mevzuatlarla sınırlı kalmayıp her türlü gelişime ve öğrenmeye açık olduğumuzu, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uymak hususunda sürekli çaba göstereceğimizi, kurum içi ve dışı her türlü bilgi tecrübe ve deneyim paylaşımına açık olacağımızı, çalışanlarımızın iş süreçlerimizin iyileştirilmesine aktif katılımını sağlayacağımızı sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine varmak için sürekli iyileştirmeler yapacağımızı açık yüreklilikle beyan ve taahhüt ederiz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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