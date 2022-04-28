Özel çocukların parkı dayanışmayla yenilendi

Yenilenen İpek Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun bahçesi, hizmet vermeye başladı.

Nilüfer Belediyesi, sosyal sorumluluk alanında kamu ve özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden birine imza attı. Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası çalışanlarının 'iyilik hareketi' ve Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle, İpek Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun bahçesi yenilendi. Özel çocukların kullanımına uygun oyun grupları ile trafik eğitim alanının yer aldığı bahçe, yapılan düzenlemeyle birlikte daha işlevsel hale geldi. Yenilenen park, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa; Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası Teknik Genel Müdürü Mustafa Bulut, gazeteci ve köşe yazarı Ayşe Arman, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Engin Yener, Remzi Çınar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İpek Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin yaptığı gösterilerle renklenen törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu çalışmanın bir dayanışma projesi olduğunu vurguladı. Nilüfer’de eğitim alanlarına önemli destekler verdiklerini söyleyen Başkan Turgay Erdem, “Bugün, en çok heyecanlandığım günlerden biri. Bu çocuklarımız için ve onlara emek veren değerli eğitmenler için ne yapsak az. Bosh ailesi ile birlikte çok güzel bir projeyi gerçekleştirdik. Bu projenin, bundan sonraki süreçte diğer bütün firmalara ve kişilere örnek olacağını düşünüyorum” dedi.

Nilüfer Belediyesi’ne eğitim alanında herhangi bir ihtiyaç olduğunda 24 saat ulaşabildiklerini ve anında destek aldıklarını belirten Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi de, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile projede emeği geçen Bosch ailesine teşekkür etti. Bosch fabrikası çalışanlarının görev aldığı sosyal sorumluluk gruplarının çalışmalarına değinen Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası Teknik Genel Müdürü Mustafa Bulut da, yapılan çalışmanın çok değerli olduğunu vurguladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Bulut, “Hep beraber buradaki çocuklarımızı sevindirmiş olduğumuzu düşünüyorum. Umarım onların yüzünden gülümseme eksik olmaz. Burada keyifli vakit geçirirler” dedi.

Projeden çok etkilendiğini dile getiren gazeteci ve köşe yazarı Ayşe Arman da, bu projenin Türkiye’de örnek olması gerektiğini söyledi. Parkın yenilenme sürecini katılımcılarla paylaşan İpek Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Adem Çelik de, oyun alanı ve trafik eğitim pistinin kendileri için bir ders alanı gibi olduğunu belirterek, bu alanların yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından, projede emeği geçenlere plaket ve İpek Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin yaptığı seramik tablolar armağan edildi. Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, açılışa katılanlarla birlikte parkın açılışını gerçekleştirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Turgay Erdem, onların heyecanına ortak oldu.

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