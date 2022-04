(Özel) Bursa'da dev sağlık kompleksi hızla yükseliyor Bin 315 yatak kapasiteli Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin inşaatı büyük ölçüde tamamlandı, hastanenin bir yıl içinde açılması hedefleniyor Sağlık Müdürü Dr Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa'daki sağlık yatırımlarını İHA'ya anlattı

Bursa şehir merkezinde 3 hastaneyi bünyesinde toplayacak bin 315 yatak kapasiteli Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin kaba inşaatı tamamlandı. Hastanenin bir yıl içinde açılması hedefleniyor.

Bursa'da devam eden ve yapılacak sağlık yatırımları hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "750 yataklı planlanan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin kapasitesi son değişiklik ile bin 315 yatağa yükseltildi. Seneye bu zamanlar açılması planlanıyor" dedi.

2017 yılında yapımına başlanan ve 750 yataklı planlanan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin kapasitesi son değişiklik ile bin 315 yatağa yükseltildi.

Eski müteahhittin kendisinden kaynaklanan sorunları nedeniyle 2 yıldır yüzde 3538 seviyelerinde bekleyen hastanede çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Günde 300400 işçinin çalıştığı ve 2023 yılının Nisan ayında tamamlanması hedeflenen hastanede 188 erişkin yoğun bakım yatağı, 43 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 224 poliklinik ve 32 ameliyathaneden oluşacak.

İnşaatı devam eden hastane için açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Proje 750 yatak başlamıştı ama son haliyle bin 315 yatak olarak hizmet verecek. Yüklenici firmanın teslimi 23 Nisan 2023. Hemen hemen 1 yılımız var. Gayet güzel gidiyor. Eski müteahhittin kendi sorunlarından kaynaklı 2 yıldan fazla inşaatımız yüzde 3538 seviyesinde bekleme durumunda kalmıştı. Yeni ihale ile birlikte gayet hızlı ilerliyor. Yaklaşık 300400 arası işçi her gün çalışıyor” dedi.

Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi’nin yerine yenisi yapılacak

Bursa Şehir Hastanesi'nin batı bölgesine, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin doğu bölgesine, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin de şehrin merkezine hitap edeceğini kaydeden Yavuzyılmaz, “Bunun yanında İlker Çelikcan Fizik Tedavi Hastanemiz de hizmetlerini sürdürüyor. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Hastanesi onun da projesi tamamlandı. 100 yataklı olarak yeni binası bulunduğu yere yapılacak. Şu an orası 54 yataklı hizmet veriyor. Ama o Türkiye’de tek olan, özellikli bir hastane. Türkiye’nin her yerinde hasta kabul ediyor. 20 yataklı anne oteli de olan, il dışından gelen hastaların da rahat kalabilecekleri bir hastane haline gelecek. Hastanenin odaları halı ile döşenmiş bir hastane. Orası öyle bir ortam. Oradaki çocuklarımız ev ortamı gibi, aileler artık birbiri ile kaynaşmış durumdalar” diye konuştu.

Memleket Hastanesi, Devlet Hastanesi olarak hizmet verecek

Bunun yanında Gürsu, Kestel hastanelerinin ilçelere güzel hizmet verdiğini belirten Yavuzyılmaz, “Bizim şehrimizde herkesin yakından takip ettiği ve beklediği ‘Memleket Hastanemiz’ var. Memleket Hastanesinin restorasyon projelerini tamamladık. Eski şartlarla yeni şartlar farklı. Artık nitelikli yatak diye tabir ettiğimiz, odasında banyo, tuvalet olan yapıya kavuşturulması lazım. Asli unsurlarını bozmadan, doğal ve tarihi yapısını bozmadan Anıtlar Kurulu’nun onayıyla birlikte orayı restore edeceğiz. Taşıdığımız Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi de buraya gelecek. Orası o bölgenin Bursa Devlet Hastanesi yani Memleket Hastanesi olarak hizmet verecek. Orasını 300 yatak civarı düşünüyoruz. Projesi ile 1 yıldır uğraşıyoruz. Anıtlar Kurulu, belediye ile birlikte hazırlıklar yapılıyor. Restorasyon projeleri zor işlerdir ve zaman alıyor. Ana çatı tamam, uygunluk verildi. Şimdi hastaneye dönüşümdeki detaylar yürütülüyor. Normalde projenin bitim zamanı bu zamandı, ama yüklenici firmanın hastane ile ilgili çalışmalarında eksiklikler oldu. Biz orayı nitelikli, günümüz şartlarına uygun hastane olarak hizmete açacağız. Sonradan eklentileri kaldıracağız. Ana hastane ‘T’ şeklinde olan hastane kalacak. Tarihi dokusu ile birlikte hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Emek’e Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak

Ağız ve Diş Sağlığı merkezleri hakkında bilgiler de veren Yavuzyılmaz, “Şu an Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Bursa Ağız Diş Sağlığı Merkezi ve Nilüfer Ağız Diş Sağlığı Merkezi hizmetlerini sürdürüyor. Şimdi Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde, 14 dönümlük arazinin bütün işlerini tamamladık. Projesi de yarıyı geçti. 150 ünitlik ağız diş sağlığı merkezi yapacağız. Yatırım planlarında var. Yakın zamanda ihalesi olacak. Bir diğeri Yıldırım’daki eski fakültenin yeri. Şu an da boş alan. Orada 16 dönüm bir arazi kalıyor orada 150 yatak yatırım planlanıyor” şeklinde konuştu.

Aile sağlığı merkezleri açılmaya devam edecek

Bursa'da çok sayıda yeni aile sağlığı merkezini hayata geçirdiklerini hatırlatan Doktor Yavuzyılmaz, "Gerek hayırsever, gerek kamu gerekse belediyelerin katkılarıyla açıldı. Sağlıklı Hayat Merkezi, Göçmen Sağlığı Merkezi yaptık. Avrupa Birliği fonları ile birlikte yürüttüğümüz projelerimiz var. En son Ankara’dan bir heyet geldi. 3 tane daha yerin onaylanmasını yaptık. Fonda biraz daha imkan bulursak dördüncüyü de katacağız. Bir tanesi İnegöl, diğeri Osmangazi Demirtaş, biri de Yıldırım’da olacak. Hem aile sağlığı, hem göçmen sağlığı merkezleri olarak hizmet verecek. İçlerinde 12 hekimin ve diğer ekipmanların olacağı merkezler olacak. Pandemi sürecinde Bursa’da yatırım süreçleri de devam ediyor” dedi.

Zübeyde Hanım Doğumevi arazisi İl Sağlık Müdürlüğü olacak

Son olarak yıkılan Zübeyde Hanım Doğumevi ‘nin de Bursa İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası olarak planlandığını anlatan Yavuzyılmaz, “Bizim Ataevler’de kiralık bir yerimiz vardı. Biz geldiğimizde orayı boşalttık. Oranın kirası 160 bin liraydı. Ama kendimize ait yerde sıkıntımız var. Şu an Fomara’da bir yerimiz var. Bize devredildi ama 50 yıllık bir bina. Mevcut bina depremselliği olmayan bir yapı. Şu an dağınık bir yapımız var. Biz müdürlüğü tek çatı altına toplamak istiyoruz. Mevcut binalar depreme dayanıklı değil ve hizmete uygun olmayan alanlar. 160 bin TL kira ile durmaktansa risk ve şartları biraz zorlayıp kendi imkanlarımızla çözelim istedik. Bizim Bursa’ya yakışır bir sağlık müdürlüğüne ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

