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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da bir ölü yunus balığı daha karaya vurdu

İHA

Bursa'da bir ölü yunus balığı daha karaya vurdu

Bursa'da ölü yunus balığı karaya vurdu. Geçtiğimiz günlerde bir ölü yunus balığı daha karaya vurmuştu.
Olay, Mudanya ilçesi Eğerce sahilinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sahilde dolaşan vatandaşlar kıyıda ölü bir yunus balığı olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Ölü yunus balığını incelenmek üzere belediye ekiplerince götürüldü. Geçtiğimiz günler Ayazma sahiline başka bir ölü yunus balığı daha karaya vurmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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