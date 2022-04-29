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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İznik'in yarım asırlık elektrik ustası

İHA

İznik Belediyesi hayata geçirdiği "Yaşayan İznik Hazineleri" projesi çerçevesinde 18.belgeselinde İznik'te yarım asırdır elektrik ustalığı yapan Mehmet Potur'un (72) hayatını ve mesleğini ele aldı.

İznik'in yarım asırlık elektrik ustası

İznik Belediyesi hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde 18.belgeselinde İznik’te yarım asırdır elektrik ustalığı yapan Mehmet Potur’un (72) hayatını ve mesleğini ele aldı.
Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. Yarım asırdır elektrik ustalığı ile geçimini sağlayan Mehmet Potur icra ettiği mesleğini genç yaştan buyana aşkla devam ettiriyor.
1950 yılında İznik’te dünyaya gelen Mehmet Potur, 1958 yılında Sarıağıl Köyü’nden İznik’e göç eder. 1967 yılına kadar İznik’te garsonluk yapan Potur, 1967 yılında Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi okuluna kayıt olur.1968 yılında okuldan geldikten sonra İznik’te eski Belediye Başkanlarından İnal Sargın’ın dükkanında işe başlar ve 1971 yılına kadar burada elektrikçi çırağı olarak çalışır. Askerlik görevini tamamladıktan sonra kendi işini kurar. O yıllarda İznik merkezde elektriğin sadece direklerde olduğunu dile getiren Potur, direklere de elektriğin Dereköy Santralinden geldiğini belirtti.
"50 yıldır bozulmayan tesisatlar var"
Meslekte geçirdiği yarım asırlık serüvenini o günleri yaşarcasına anlatan Mehmet Potur konuşmasında “İlk İznik’e geldiğimiz 1958 yıllarında evler iki oda bir salondu. Tesisatı bile sadece üç lamba ve iki pirizdi.Tabi ütü, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalar yok. Çıraklık zamanımda evlerde yaptığımız işlerin karşılığında horoz verirlerdi. Çok meşhurdu horoz. Her evden bir horoz almışlığımız vardır. O zamanlardan bize gelip dua edenler var. 50 yıldır bozulmayan anahtarlarımız, tesisatlarımız var.1 Eylül 1972 yılında resmi olarak işletmemi kurdum. Yüze yakın çırak yetiştirdim. Çoğu da kendi işini kurdu. Hepsine de dürüst çalışmayı, işlerini severek yapmalarını söyledim” diye konuştu. Potur konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan tecrübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür etti.
İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” belgesellerinin ilki 75 yıllık fıçı ustası İsmail Alkış ile gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise İznik’e bağlı İnikli Mahallesi’nde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile gerçekleştirildi. Üçüncü belgesel dünyaca ünlü Müşküle İğne Oyaları ile dördüncü belgesel 62 yıldır küfe sanatı ile uğraşan Hakkı Ateş (76) ile beşinci belgesel 63 yıldır terzilik sanatını icra eden İsmet Acar (75) altıncı belgesel İznik’e bağlı Tacir Mahallesi’nde 50 yıldır Sıcak Demir Ustalığı yapan Necip Saraç (62) ile yedinci belgesel 55 yıldır Yorgan Ustalığı yapan Ali Topkara (68) ile sekizinci belgesel 55 yıldır Radyo ve Televizyon Ustalığı yapan Ekrem Sevim ile dokuzuncu belgesel Çömlek Ustası Hasan Yaman (55) ile onuncu belgesel Saat Ustası Ramis Asa (72) ile on birinci belgesel 70 yıldır Yüncülük mesleği ile uğraşan Süleyman Ferik (84) ile on ikinci belgesel 50 yıldır soba ustası olan Mehmet Topçu (72) ile, on üçüncü belgesel Ahşap Ustası Servet Bağcı (63) ile on dördüncü belgesel yarım asırlık Bisiklet Tamir Ustası Ahmet Aşık (65) ile on beşinci belgesel yarım asırlık terzi ustası Ahmet Turhan (68) ile on altıncı belgesel yarım asırlık matbaa ustası Ramiz Pancar (75) ile on yedinci belgeseli İznikspor’un efsane futbolcusu Kaptan İsmail Hakkı Çelik (69) ile on sekizinci belgeseli ise yarım asırlık elektrik ustası Mehmet Potur (72) ile gerçekleştirildi.

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