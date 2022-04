Yüksek Mimar Erçin Polat: “Metaverse Türkiye ekonomisini güçlendirecek”

Polatoğlu Metal A.Ş. Genel Müdürü Yüksek Mimar Erçin Polat, Metaverse dünyası ile NFT’nin Türkiye ekonomisini güçlendireceğini ifade etti.

Özellikle NFT koleksiyonları ile her sektörün kendine has bir ekosistem oluşturabileceğini belirten Polatoğlu Metal A.Ş. Genel Müdürü Yüksek Mimar Erçin Polat, inşaat sektörünün de gelişen bu evrende çok çabuk markalaşabileceğine vurgu yaptı.

Yüksek Mimar Erçin Polat, Türk şirketlerinin hala Metaverse ve NFT’den çok uzak olduklarını ancak dünya şirketlerinin bu alanlara yatırımlar yapmaya başladığını vurgulayarak, “Özellikle birçok global marka Metaverse evrenin ilk adımında yüksek yatırım bütçeleri ayırmaya başladı. Bu bütçeler yolun başında olan bir teknoloji için hiçte azımsanmayacak kadar büyük. Netflix, Amazon, Nike gibi markaların yanında yabancı mimarlık ve inşaat şirketleri de pazara giriş yaptı. Ayrıca 2030 ve 2040 yıllar arasında Metaverse’ün sıçrama zamanı olacak." dedi

Teknolojinin geleceğinden bahseden Polat, sözlerine şöyle devam etti: "Metaverse evreni için VR teknolojileri emekleme aşamasında, şu an da Meta 1 evreninde VR gözlük ve kolların olduğunu biliyoruz. Peki Meta 2 evreninde sadece ince VR gözlüklerin olabileceğini tahmin edebilir miyiz? Ya da Metaverse 3 evrenin de sadece bir başlık çipi ile tüm sanal dünya da hayatımızı şekillendirebileceğimizi düşündük mü? Örnek vermek gerekir ise Elon Musk’ın Neuralink projesi şu anda tam da bunun için çalışıyor. Beyne yerleştirilecek bir çip ile hem Metaverse dünyasını hem de gerçek dünyayı kolaylıkla ayırt ederek insanların yaşamasını hedefliyor. VR ve Metaverse evreni zamanla devrim oluşturacak."

"NFT Koleksiyonları Türkiye ekonomisini yükseltebilir"

Metaverse ve NFT’nin ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade eden Polat, markaların ve girişimcilerin yeni yatırım alanlarının buralara kaydığını belirtti.

"Özellikle global markalar ile girişimciler yeni yatırım imkanlarını buraya taşıdı" diyen Polat, “Amerikalı sanatçı Snopp Dogg dahil birçok insan NFT koleksiyonlarına servetler ayırmaya başladı. Özellikle NFT kıyafet koleksiyonları oluşturmaya başlayan Nike, Adidas gibi markalar ileride oluşacak sanal evrendeki modayı şimdiden belirleyerek, moda da tekel konuma gelmek istiyor” şeklinde konuştu.

Türk şirketlerinin bu pazara hızlıca adapte olmasını ümit eden Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnşaat, mimarlık, bankacılık gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Türk markalar için NFT’nin mükemmel bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Bugüne gelmiş global şirketlerin nasıl bir gecede kurulmadığını biliyorsak, Metaverse ve NFT alanında zirvede olacak markalarında bir gece de oluşmayacağını kabullenmeliyiz. Şimdiden yapılacak mantıklı yatırımlar ile Metaverse 3 evreninde zirve bir marka olmak mümkün. Örnek verecek olursak Murat Pak adlı Türkiye’nin yetiştirdiği NFT sanatçısının koleksiyonları 20 Milyon dolar gibi rakamlara satılmaya başladı. Dilin, rengin, ırkın önemli olmadığı bu dünya için Türk markaları da yeni fırsatlar yakalayarak Türk ekonomisini yukarı taşıyabilir.”

