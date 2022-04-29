Gemlik'te üst yapı çalışmaları sürüyor

Gemlik Belediyesi, ilçenin dört bir yanında üst yapı hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler hafta boyunca Karacaali’den Kurşunlu’ya taş parke, kaldırım ve tamirat işlemleri gerçekleştirdi.

Gerek dayanışmayı güçlendiren sosyal destek hizmetleri gerekse konser, tiyatro ve festival gibi kültürel faaliyetleri ile bölgesinde örnek olmaya devam eden Gemlik Belediyesi, ilçenin pek çok noktasında ihtiyaç duyulan bakım ve tamirat çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karacaali, Küçük Kumla, Gemlik merkezi ve Kurşunlu’da pek çok çalışma gerçekleştirdi. Belediye ekipleri 5 bin metrekare kilitli parke taşı ile köy içi mevkiindeki tüm yolları yenileyerek yaptığı asfalt ve asfalt yama çalışması ile ulaşım kalitesini arttırdı. Yollardaki parke çalışmasını bitiren ekipler güvenli ve rahat ulaşımı sağlarken çevredeki yerleşim yerlerinin de tozdan etkilenmesini önledi. Belediye ekipleri, Hisar Mahallesi’ndeki Adliye Sarayı altında bulunan yeni yolda da istinat duvarı yapım işini sürdürüyor. Duvar, 242. Sokak’ta yaklaşık 300 metrelik yolu taş düşmesi ve toprak hareketlerinden korurken Adliye Sarayı’nın zeminini de daha sağlam hale getirecek.

Gemlik Belediyesi’nin çalışmaları bu hafta da Küçük Kumla İskelesi ve Karacaali’de devam edecek. Küçük Kumla İskelesi’nin kıyıyla bağlandığı 100 metrekareden fazla alanda taş parke döşeniyor. Çeşitli sebeplerle yerinden oynayan ve dağılan taş parkeler yeniden dizilerek yaz aylarında yoğun kullanılan iskelenin giriş bölümü temiz ve düzenli bir görünüme kavuşuyor. Karacaali sahilinde Atatürk büstünün olduğu bölgede ise hava olayları ve dalgalar nedeniyle bozulan 500 metrekarelik alanda taş parkeler aynı şekilde yenilendi. Narlı’da ise 4 bin metrekare taş parke tamamlandı. Böylece Kumla ve Karacaali gibi turistik bölgelerdeki sahilde estetik açıdan iyileştirme sağlanmış oldu.

“Çalışmalarımız aralıksız sürecek”

Gemlik’te yol yapım, bakım ve tamirat gibi faaliyetlerin belediyenin temel görevlerinden olduğunu söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, özverili çalışmalarından dolayı belediye işçilerine teşekkür etti. Başkan Sertaslan devam eden çalışmalar ile ilgili şöyle konuştu: “Gemlik, yaklaşık 40 kilometrelik sahile sahip, büyük bir ilçe. Gelişmeye ve büyümeye devam eden ilçemizde vizyon projelerimizin yanında rutin belediyecilik faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz aynı anda pek çok yerde ihtiyaç duyulan çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Bunları yaparken yurttaşlarımız ve muhtarlarımızın taleplerini göz önünde bulunduruyoruz. Gemlik için çalışmaya devam edeceğiz.”

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