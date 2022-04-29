Ödül avcısı atölyede sergi zamanı

Nilüfer Belediyesi’nin Karikatür Atölyesi’ne katılan öğrenciler, dönem sonu sergisinde çalışmalarını izlenime sundu. Eğlenceli çizgilerin yanı sıra düşündürücü karikatürlerin de yer aldığı sergi, 11 Mayıs tarihine kadar Konak Kültürevi’nde izlenime açık kalacak.

Ulusal ve uluslararası alanda başarılarıyla adından söz ettiren Nilüfer Belediyesi’nin Karikatür Atölyesi’nde bir dönem daha sona erdi. 11 yılda 2 binden fazla çocuk ve gencin karikatür eğitimi aldığı atölyenin son dönem öğrencileri, çalışmalarını beğeniye sundu. Başarılı karikatürist Mehmet Kahraman’ın eğitmenliğini yaptığı Karikatür Atölyesi’ne katılan 62 öğrencinin eserlerinin yer aldığı sergi, Konak Kültürevi’nde izlenime açıldı.

Açılışta konuşan karikatür eğitmeni Mehmet Kahraman, Nilüfer Belediyesi Karikatür Atölyesi’nin başarısına dikkat çekti. Son dönemde katıldıkları yarışmalardan çeşitli derecelerde 27 ödül kazandıklarının altını çizen Kahraman, 11 yılda ulusal ve uluslararası alandaki yarışmalarda elde ettikleri ödül sayısının 300’e ulaştığını vurguladı.

Atölyeye katılanların karikatür çizmenin yanında sorgulamayı, olaylara farklı açılardan bakmayı, düşünmeyi de öğrendiğini ifade eden Mehmet Kahraman, “Karikatürcü olmanın ilk şartı, eserinin herhangi bir basılı yayında yer almasıdır. Nilüfer Belediyesi de, atölye öğrencilerimizin eserlerinden oluşan “Çizginin Şakası Var” adlı karikatür albümünü çıkararak, katılımcıların eserlerini gelecek nesillere aktarıyor. Bu albümde karikatürü yer alanlara, genç karikatürcüler diyebiliriz. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Eğitmen Mehmet Kahraman, öğrencilere katılım belgelerini de verdi. Eğlenceli çizgilerin yanı sıra izleyenleri düşündüren çalışmaların da yer aldığı Karikatür Sergisi, 11 Mayıs tarihine kadar Konak Kültürevi’nde izlenime açık kalacak.

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