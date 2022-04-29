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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da bin lira için arkadaşını öldüren zanlı hakim karşısında

İHA

Bursa'da bin lira için arkadaşını öldüren zanlı hakim karşısında

Bursa'da bin liralık borç meselesi yüzünden arkadaşı Murat Özkemer'i tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Onur Semiz hakim karşısına çıktı. Duruşmada suçunu itiraf eden Semiz, “Olay anında bana ve ölmüş anneme küfür edince silahımı çıkarıp ateş ettim. Koşarak kaçtı.. Ailesi tarafından arandığını duyunca vicdan azabı duyup, polise gidip teslim oldum” ifadelerini kullandı. Acılı baba Mehmet Ali Özkemer, sanığın maşa olduğunu iddia etti.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz yıl 2 Haziran’dan beri oğulları Murat Özkemer’den (32) haber alamayan ailesi, 5 Haziran'da polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Özkemer’i bulmak için çalışma başlatan ekipler, telefon sinyalini takip etti. Sinyalin en son İvazpaşa Mahallesi’ndeki ormanlık alandan geldiğini tespit eden ekipler, telefon görüşmelerini incelediklerinde en son arkadaşı Onur Semiz ile konuştuğunu saptadı. Polis, şüphe üzerine Onur Semiz'i gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda Semiz, arkadaşı Murat Özkemer’i tabancayla vurup, öldürdüğünü ve olay yerinde bıraktığını itiraf etti. Sorgusunda, alkol almak için ormanlık alana gittiklerini anlatan Semiz, bu sırada Özkemer'den bin TL borcunu ödemesini istediğini bunun üzerine tartışma çıktığını ve Özkemer'i tabancayla vurup öldürdüğünü söyledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Onur Semiz ile İvazpaşa Mahallesi’ndeki Abdal Murat Deresi yakınlarında bulunan ormanlık alana gitti. Özkemer’in cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Onur Semiz, tutuklanarak cezaevine atıldı.
Bursa 6.’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanık Onur Semiz hakkında “Kasten adam öldürmek” suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Onur Semiz ile taraf avukatları ve maktul Murat Özkemer’in babası Mehmet Ali Özkemer, katıldı. Mahkeme başkanın sanığın savunmasından önce cinayet olayı ile ilgili gizli bir tanığın, sanık Onur Semiz’in Murat Özkemer’i öldürmediğini, suçu üzerine aldığı yönünde ihbarda bulunduğu, ihbarcıya bir dilekçe halinde savcılığına başvurması gerektiğini söylendiğini hatırlattı.
Sanık Onur Semiz, “Murat ile 6 ay önce tanıştık. Annesinin kanser hastası olduğunu söyledi. Benimde annem kanser hastalığından öldüğü için onun halini anladım. Benden bin lira borç para istedi. Kendisine verdim. Olay günüde paramı ödeyeceğini söyledi. Enes arkadaşımla buluşup Murat’ın yanına gittik. İkisini bırakıp, markete içecek almaya gittim. Yanlarına döndüğümde Murat, bana ve ölmüş anneme küfür etti. Ben oraya borç olarak verdiğim parayı almaya gitmiştim. Aramızda çıkan tartışma sonucu elini beline atınca, silahımı çıkarıp belden aşağı ateş edince o da kaçtı. Bende olay yerinden ayrıldım. Aracım seyir halindeyken bozulunca, taksiye bindim. Taksiyi polis durdurdu, üzerimdeki silahımı polise teslim ettim. Daha sonra ailesinin oğullarını aradığını duyunca polise gidip durumu anlattım. Çektiğim vicdan azabı üzerine Murat Özkemer’i öldürdüğümü itiraf ettim. Beni kimse yönlendirmedi” dedi.
Acılı baba Mehmet Ali Özkemer, “Oğlum uyuşturucu bağımlısıydı. Bize bir zararı yoktu. Birisinin kendisine silah verip, birisini öldürmesini istediğini söyledi. Olay günü de kız arkadaşı ile birlikte eve geldi. Benim telefonumla birisiyle görüştü. Sanığın maşa olduğunu düşünüyorum. Çünkü, oğlum kendisinin öldürüleceğini söylüyordu. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Sanıktan ve oğlumun öldürmesi olayında isimleri geçenlerden şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.
Duruşmaya tanık olarak gelen ve heyecandan konuşmakta zorluk çeken Enes Aydın ise ilk verdiğini ifadenin yalan olduğunu belirterek, “Sanık Onur’la buluşup, önce Murat’ın evine sonra hep beraber olaya yerine gittik. Onur, içecek almak için markete gitti. Murat ‘la sohbettik. Murat’ta silah vardı. Onur yanımıza gelince aralarında tartışma çıktı. Onur, silahını çıkarıp ateş etti. Bende olay yerinden kaçtım. Emniyette, heyecan, korku ve baskı altında verdiğim ifadem yalandır. Şimdi anlattığım doğrudur” dedi.
Söz alan müşteki avukatı Harun Kaya, olayın yalnızca sanık tarafından işlenmediğini, en az 7 kişinin eylem ve fikir birliği içeresinde olduğunu ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Hüseyin Güler ise, sanığın tutuksuz yargılanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, eksik evrakların tamamlanması, bazı tanıkların dilenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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