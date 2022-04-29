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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesinin projeleri Bilişim Vadisine kabul edildi

İHA

İnegöl Belediyesinin projeleri Bilişim Vadisine kabul edildi

İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımlarının hazırladığı, 'Elektrikli gezi aracı' ve 'Dron ile kaçak yapı tespiti projeleri', Bilişim Vadisine kabul edildi.
İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımları, başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Teknofest’te 1’incilik ödülü alan Baykoca Proje Takımları, 2022 yılına da hızlı başladı. Baykoca Proje Takımlarının geliştirdiği 3 projeye ilişkin sunumlar yapıldı. Elektrikli Gezi Aracı, Baykoca Fezakadı Drone İle Kaçak Yapı Tespiti Projesi ve Baykoca ZİHA, yapılan sunumlar sonrası büyük beğeni topladı. Baykoca Rehber Elektrikli Gezi Aracı ve Baykoca Fezakadı Drone İle Kaçak Yapı Tespiti Projesi Bilişim Vadisinde yer almaya hak kazandı.
İnegöl Belediyesi bünyesinde 2020 yılında Baykoca Rehber Elektrikli Gezi Aracı projesinin başlatıldığını kaydeden Taban, “Projemiz ile tarihi ve kültürel mirasımızı yüzde 100 yerli elektrikli aracımıza entegre ettiğimiz yüzde 100 yerli Turizm 5.0 ‘Rehber’ modülü sayesinde interaktif bir şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Baykoca Elektrikli Gezi Aracı projemizin ilk prototipinin üretimini tamamladık. Akabinde 8. Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre Fuarına davet alarak projemizi uluslararası arenada sergiledik. Şu an projemizin ikinci prototip tasarım revizesini gerçekleştiriyoruz. İkinci prototip üretimini gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin en büyük teknoparkı olan Bilişim Vadisine yönelik gerçekleştirdiğimiz Kuluçka Merkezi başvurumuz neticesinde de ÖDR heyeti sunumundan başarı ile geçerek kabul aldık. Artık TOGG Mobilite Ekosistemi dahil olmak üzere Bilişim Vadisinin kurumsallığı ile projemiz daha güçlü bir şekilde sesini ve adını duyuracak” dedi.
Kaçak yapıyı bitirecek proje
Bir diğer projenin de ülkemizin önemli sorunlarından biri olan kaçak yapı üzerine geliştirildiğini hatırlatan Alper Taban, “Ülkemizde kaçak yapı, nitelikli şehir planlaması sürecinde ve uygulama aşamalarında büyük sorun teşkil etmektedir. Ayrıca doğal afet ve riski ile mücadele sürecinde de bu zafiyet ciddi kayıplara yol açmaktadır. Bu sorunun çözümü için takımımızla kaçak yapıları aktif ve hızlı bir şekilde tespit edebilecek otonom ve akıllı bir sistem tasarımı oluşturduk. Projemiz otonom bir İHA vasıtasıyla görüntü alarak, görüntüleri özgün bir yapay zekâ modeli ile işlemektedir. Ardından sistem bir arayüz uygulamasıyla yapıların konumlarını hesaplayarak belediyelerin yapı kayıt sisteminden yapıların kayıt durumlarının incelenmesi üzerine çalışmaktadır. Bu projemizin de prototip üretimi gerçekleştirdik ve yine 8. Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre Fuarında sergilendi. Aynı şekilde şu an projemizin ikinci prototip tasarım revizesini gerçekleştiriyoruz. Bu proje de Türkiye’nin en büyük teknoparkı olan Bilişim Vadisinde başvurumuz neticesinde ÖDR heyeti sunumundan başarı ile geçerek kabul edildi. Bu proje de artık TOGG Mobilite Ekosistemi dahil olmak üzere Bilişim Vadisinin kurumsallığı ile projemiz daha güçlü bir şekilde sesini ve adını duyuracak” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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