On binlerce Karacabeyli Ramazan etkinliklerinde buluştu

Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen 8 günlük Ramazan programı, İlçe Müftülüğünün gerçekleştirdiği ‘Ramazan Sohbeti’ ile sona erdi. 8 gün boyunca on binlerce Karacabeyliyi ağırlayan etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Karacabey Belediyesi’nin 17 24 Nisan tarihleri arasında Cumhuriyet Alanında düzenlediği Ramazan etkinlikleri, dolu dolu bir organizasyon ile önceki gün sona erdi. Etkinlikler çervesinde onlarca sanatçı, tiyatrodan şarkıya, danstan karagöz oyununa birçok gösterisi ile seyirciyle buluştu. Her gece iftardan sonra gerçekleşen programların ilk 3 günü, hava muhalefeti sebebiyle Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Salonu dolduran çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli anlara tanık oldu.

Sihirbazlardan, animatörlere, çocuk fasıl gruplarından orta oyunlara kadar birçok alanda çocuklar için hazırlanan eğlenceli etkinlikler, ücretsiz olarak ilçe halkıyla buluştu. Etkinliğe katılan çocuklar için her akşam iki farklı çocuk atölyesi ile eğlenceli el becerileri eğitimleri de yine belediye tarafından ücretsiz verildi.

Havaların düzelmesiyle birlikte yeniden Cumhuriyet Alanına geçen etkinlikler, daha geniş katılımlara sebep oldu. Tiyatro Sanatçısı Aytek Önal’ın senaryosunu hazırladığı ve icra ettiği Karagöz Oyunu ‘Balık Tezgahı’, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Yaklaşık 45 dk. süren gösteride, çevre kirliliğinin etkileri çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatılırken, gösteri çocuk ve yetişkinlerden büyük alkış aldı.

Karacabey Belediyesi, her yıl yetim çocuklarla geleneksel olarak düzenlediği iftar buluşmasını da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı akşamında gerçekleştirdi. 200’e yakın çocuk ve aileleriyle bir araya gelinen organizasyonda, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan eşi Gülden Özkan ile birlikte yemeğe katıldı. Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu da eşi ve çocuklarıyla buluşmada yer alırken, iftar sonrası misafirlerle yakından ilgilendiler. Buluşmada, çocuklara bayram alışverişlerinde kullanmak üzere hediye çekleri de dağıtıldı.

Bu yıl Ramazan ayına denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Karacabey Belediyesi tarafından hazırlanan çocuk konseri de büyük beğeni topladı. Müzik Öğretmeni Erdoğan Irmak’ın öğrencileriyle birlikte hazırladıkları çocuk korosu, birbirinden güzel türkülerle izleyenleri mest etti.

Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bu konser, çocuklarımızın sanata olan ilgilerini cesaretlendirme, büyüklere de böylesine güzel bir konser dinletme imkânı sağladı. Ama bunun yanında, yeni nesillere olan güvenimi de pekiştirdi. Böyle temiz çocuklarımızın türkülerimize bu denli sahip çıkması, onları gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf etmesi, geleceğimiz adına kültürümüz adına türkülerimiz adına umut verici” dedi.

