Türk savunma sanayinin yıldızları Bursa’ya geliyor

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu’nun (BTÜ UHSST); geleneksel olarak düzenlediği ‘Havacılık ve Savunma Günleri’nin beşincisinde; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı başta olmak üzere Türk havacılık ve savunma sanayiinin yıldız kurumları Bursa’ya geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle düzenlenen ‘5. BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri’ çerçevesinde etkinlikler, 1113 Mayıs 2022 tarihlerinde Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Bayezid Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. TÜBİ TAK SAGE, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, TEI, FNSS, CEZERİ, ASİSGUARD, METEKSAN gibi öncü kurumların üst düzey yöneticileri seminerlerde öğrencilerle bir araya gelirken firmalar ürünlerini stantlarında sergileyecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ASELSAN, TEİ ve ROKETSAN’ın desteklediği organizasyonun iletişim sponsorluğunu ise TÜRKSAT üstleniyor.

Bilim ve teknolojideki tüm bilgileri, mili duruş bilinciyle öğrencilere aktardıklarını vurgulayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gelişimini sürdüren milli teknoloji hamlemizin öncü firmalarını Üniversitemizde ağırlamaya devam ediyoruz. Bu organizasyonu 2016 yılında başlatan ve bir geleneğe dönüştüren Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Başta TEKNOFEST olmak üzere ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarında dereceler alan öğrencilerimizi, savunma sanayii alanında çalışmaya teşvik eden kariyer fırsatı niteliğindeki bu organizasyona desteklerinden dolayı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’e ve tüm sponsor kurumlara teşekkür ediyorum. Birçok alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de en kritik bileşeni nitelikli işgücü oluşturmakta. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın (YÖK) ve TÜBİ TAK’ın ArGe alanında sürdürülebilir milli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik programları var. Bizim de BTÜ olarak sürdürdüğümüz; araştırma ve uygulama ağırlıklı eğitim modeli, işyerinde uzun dönem staj programları, proje pazarları gibi uygulamalarımız; gençleri kritik alanlarda yetiştirmek, yönlendirmek, hedef göstermek ve özellikle kıymetli firmalarımız ve paydaşlarımızla eşleştirmek için son derece önemli işleve sahiptir" şeklinde konuştu.

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