Bayramda bu yollara dikkat

Bursa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü bazı yolların araç trafiğine kapanacağını açıkladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"01 Mayıs Pazar günü Emek ve Dayanışma günü çerçevesinde saat 12.00’de Bursa Millet Bahçesi Önünde toplanarak Stadyum Caddesini takiben, İpekişDarmstadt Caddesiİlkbahar CaddesiOsmangazi İlçesi Kent Meydanına kadar yürünmesi suretiyle saat 17.00’de son bulacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliği çerçevesinde, Bursa Millet Bahçesi Stadyum Kavşağından Merinos Kavşağı arası iniş ve çıkışı, Nedim Sokak, İlkbahar Caddesi, Darmstadt Caddesi, İpek İş kavşağı ile Stadyum Caddesi istikametleri araç trafiğine kapatılacak olup, T1 (İpekböceği) hattı etkinlik süresince çalışmayacaktır. Bu güzergâhları kullanacak Vatandaşlarımızın trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uyması gerektiği, 1 Mayıs etkinlik çerçevesinde kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılabileceği bu durumlarda vatandaşlarımızın görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılarına riayet etmesi gerekmektedir."

Sürücülerin etkinlik süresince, İstanbul, İzmir yolları, Avrupa Konseyi Bulvarı, 11 Eylül Bulvarı, Mudanya yolu, Ankara yolu ve Eğitim Caddesi istikametlerini kullanmaları, trafiğe çıkacak olan sürücülerin ise mağdur olmamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.

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