(Özel) Antikacı değil adeta müze Mozart'ın orjinal plağı ilgi odağı haline geldi

Unesco'ya aday tarihi kent İznik'te, uzak kültürlerin etnografik eserlerine ev sahipliği yapan bir galeri yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Mozart’ın orijinal plağı ve 1800 yıllara ait yemek masası ziyaretçi herkesin ilgisini çekti.

Dünyanın dört bir yanına giderek antika malzemeleri toplayan Hakan Turan, bu eserleri Bursa’nın İznik ilçesinde dükkanında sergiliyor. İçerisinde Mozart’a ait orijinal plak, 1800 yıllarında üretilen yemek masası, 89 yıllık halen çalışabilir müzik kutusu, Adriyatik okyanusundan çıkarılmış ve çok eski yıllara dayandığı tahmin edilen küp; dükkanda ayrıca 1700’lü yıllara ait fes ve nadir bulunan kelebeklerin koleksiyonu da yer alıyor.

Tarihsel kökene sahip bu malzemeler karşısında şaşkınlığı gizleyemeyenler dükkanı müzeye benzetiyor. Hakan Turan ise antikanın kendisi için büyük bir tutku olduğunu ve dünyayı gezerek koleksiyonunu genişletmek istediğini dile getirdi.

Mozart’ın orijinal plağı herkesi büyülüyor

Antika dükkanına gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi ise Mozart’a ait olan orijinal plak. Antikacı Hakan Turan en çok plağın ilgi gördüğünü ifade etti.

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