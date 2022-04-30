Bursa'da takla atan otomobilde can pazarı: 4 yaralı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da bayram öncesi meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi İznikAdapazarı karayolu Çiçekli köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhur T. (45) idaresindeki 34 DD 1050 plakalı otomobil, aynı yöne giden M.P'nin (73) kullandığı 16 H 6266 plakalı otomobile çarptıktan sonra yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, ters dönen otomobildeki sürücü Cumhur T. ile C.T. (20), M.K. (34) ve H.K. (33) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavisi ilk olarak sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, şahıslar ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.