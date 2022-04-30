BUSKİ ekiplerine kurtarma eğitimi

BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde sahada görev yapan ekipler, kapalı ve kısıtlı alanlarda çalışmalarını sürdürebilmeleri ve kurtarma faaliyetlerinde görev alabilmeleri adına düşey yönde kuyudan kurtarma ve yatay yönde dehliz içinden kurtarma eğitimi aldı.

BUSKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Bursa İl Müdürlüğü tarafından planlanan program doğrultusunda 160 personele Tripod eğitimi olarak bilinen düşey yönde kuyudan kurtarma ve yatay yönde dehliz içinden kurtarma eğitimi verildi.

AFAD eğitim sahasında üç gün süreyle AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimde, kanal ve arıza ekiplerinin dar alanda tripodu nasıl kullanacağı hakkında detaylar verildi ve uygulamalar gerçekleştirildi. Aynı zamanda bir afet anında tripod marifetiyle kuyularda ya da derin alanlarda mahsur kalan kişilere nasıl ulaşılacağı ve yatay yönde dehliz içinden kurtarma konularında planlanan senaryolar doğrultusunda bilgilendirme ve uygulamalar yapıldı.

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