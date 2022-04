İnegöl Belediyesi'nden otopark çağrısı

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram öncesi yoğunluğu sebebiyle çarşı bölgesinde 8 sokağın trafiğe kapandığı, ancak belediyeye ait 4 kapalı otoparkta saati 3 TL, günlüğü ise 15 TL’den vatandaşların araçlarını güvenli şekilde park edebilecekleri hatırlatıldı.

İnegöl’de ramazan ayının son günleriyle birlikte bayram telaşı artarken, bu çerçevede bir dizi tedbirler de alınmaya devam ediyor. Son olarak Cuma günü itibariyle bayram yoğunluğunun had safhaya ulaşması sebebiyle hem vatandaşların güvenli şekilde alışverişlerini yapabilmeleri hem de esnafların bayram sürecinde daha rahat satış yapabilmesi adına, Elektrik Sokak (Hacı Veli Ağa sokak kesişiminden itibaren), İşletme Sokak, Tabakhane Sokak, Bedesten Sokak, Cami Kebir Sokak, Özdilek Sokak, 2. Özdilek Sokak ve Hacı Şahin Sokak 3 günlüğüne trafiğe kapatıldı.

İnegöl Belediyesi’nden trafiğe kapalı alanların duyurusu ile birlikte vatandaşlara bir çağrı geldi. Yapılan açıklamada, İnegöl Belediyesi’nin otopark ücretleriyle ilgili Mart ayında uygulamaya geçirdiği yüzde 70 indirim hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Belediyemize ait 4 kapalı otoparkın fiyatlarında Mart ayında yüzde 70 indirim yapmıştık. Hem ekonomik olarak vatandaşa destek sağlamak hem de kapalı otoparkların tam kapasite kullanılmasına teşvik ederek şehir içi trafik ve parklanma sorununa çözüm üretmek adına yapılan uygulamamız, özellikle bayram yoğunluğunun had safhaya ulaştığı bu günlerde vatandaşlarımız için can simidi olacak. Çarşı bölgesinde 8 sokağın trafiğe kapatıldığını da hatırlatarak, vatandaşlarımızın parklanma sorunu yaşamaması ve araçlarını güvenle park etmeleri adına; Ek Hizmet Binası Otoparkı, Mehmet Çıracı Otoparkı, Sanikonukoğlu Otoparkı ve Royal Otel Otoparkında saatlik ücretlerin 3 TL olduğunu, günlük ücretin ise 15 TL olduğunu hatırlatmak isteriz. Toplamda 570 araçlık otoparkımız, şehir merkezinde vatandaşlarımız tarafından uygun fiyatlarla güvenle kullanılabilir.”

Öte yandan, çarşı bölgesinde yapılan düzenlemede ise Ek Hizmet Binası arkasındaki otopark alanı ve Gençlik Merkezi arkasındaki otopark alanına giriş çıkışlar belirli bir düzen dahilinde yapılmaya başladı. Otopark girişleri Ek Hizmet binası aralığından, çıkışlar ise Gençlik Merkezi aralığından gerçekleştiriliyor.

