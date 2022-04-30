Savaş nedeniyle İnegöl'de ağırlanan Ukraynalı sporcular, ilçeden ayrıldı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 aydır belediyenin misafiri olarak bulunan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, Türkiye´den ayrıldı. 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları´na katılmak üzere Brezilya´ya giden misafir sporcular, oradan da ülkelerine dönecek.

Antalya´da düzenlenen kamp ve yarışmalara katılmak için 1728 Şubat tarihlerinde Türkiye´ye gelen Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, RusyaUkrayna savaşı nedeniyle ülkelerine dönemedi. 16 kişilik kafile, aynı müsabakalara katılan İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı aracılığıyla İnegöl Belediyesi´nin daveti üzerine 5 Mart´ta ilçeye geldi. Savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen Antrenör Thacenko Vasily ve sporcular, yaklaşık 2 ay boyunca Doğa Sporları ve Turizm Merkezi´nde (DOSTUM) konakladı.

Burada hem antrenmanlarını yapıp hem de ülkelerinden, ailelerinden gelecek güzel haberleri bekleyen sporculardan 4´ü, daha önce ülkelerine döndü. Bugün de 1 sporcu yine ülkelerine dönmek ve 11 sporcu ise 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarına katılmak üzere Brezilya´ya gitti.

Brezilya´da yapılacak olimpiyatlar sonrası ülkelerine dönecek olan 11 sporcu, bugün sabah saatlerine ilçeden ayrıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, son günde Ukraynalı konukları ziyaret ederek vedalaştı. Sporcularla bir araya gelen Taban, "Burada kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyduk. İnşallah onlar da memnun kalmışlardır ev sahipliğimizden. İnşallah ülkelerinden de bu süreçte güzel haberler almışlardır. Bu arada ülkemiz ve şehrimizle ilgili de düşüncelerini merak ediyoruz. Kendilerini gelecekte şehrimizde yapılacak sportif faaliyetlerde misafir olarak da yeniden ağırlamak isteriz. Kapımız her zaman açık. Kendilerine iyi yolculuklar ve katılacakları şampiyonada başarılar diliyorum" dedi.

Antrenör Thacenko Vasily ise kafile adına yaptığı konuşmada, "Burada iki ay kaldık. Çok önem verdiğiniz için ve bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri mutlu eden haber ailelerimizin güvenli bölgede, savaş bölgesi dışında olduğu. Şu anda iyiler. Avrupa´nın çeşitli ülkelerinde olan aileler var. Bizim ailelerimiz de Ukrayna´da ve Brezilya´dan sonra ülkemize döneceğiz. Ukrayna´da savaş bittikten sonra yeniden İnegöl´e gelmek, sizleri ziyaret etmek istiyoruz. Sizleri de ülkemizde ağırlamak istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Bölge Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-04-30 15:30:44



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