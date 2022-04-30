Bursa’da kontrolden çıkan kamyon yan yattı: 1 yaralı

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Bursa’da kontrolden çıkan kamyonun yan yattığı kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmirBursa karayolundan İzmit istikametine giden H.K. (53) yönetimindeki 41 F 3645 plakalı kamyon, Terminal mevkiine geldiğinde sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucunda yol kenarındaki beton bloklara çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan kamyon yan yattı. 3 kişinin bulunduğu kamyonda sürücü hafif yaralanırken, diğer 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı sürücü H.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

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