Kadınların ekmek yaparak yaptırdığı cami ibadete açıldı Kadınlar ekmek yaparak köylerine 4 milyon liralık cami yaptırdı

Bursa'da köylü kadınların fırında ekmek yaparak 4 milyon liraya yaptırdığı cami ibadete açıldı.

Orhaneli ilçesine bağlı Başköy halkı, eskiyen camilerinin yerine yeni bir cami yapmak için kolları sıvadı. 2 yıl önce caminin temeli atıldı. Köyün kadınları da caminin biran önce bitmesi için köylerindeki fırınlarda hayırseverler tarafından gönderilen unları yoğurarak ekmek yapıp, bu ekmekleri Bursa'da satmaya başladı. Camiyi yaptırmak için 2,5 yıl boyunca her gün 10 fırın ekmek yapıp satan kadınların destekleriyle yapılan 4 milyon liralık cami ibadete açıldı. Hayırseverlerin de destek olması sayesinde camide ibadet etmeye başlandı.

Köylerine cami yaptırmak için kolları sıvadıklarını ifade eden Böşköylü kadınlar, "Camimizin yapımına muhtarımızın öncülüğünde 2,5 yıl önce başlandı. Biz de köyün kadınları olarak köydeki fırınlarda her gün 10 fırın ekmek satarak destek olduk. Bizim yaptığımız ekmekler ve hayırseverlerin destekleriyle camimiz ibadete açıldı, çok mutluyuz" dediler.

Orhaneli'nin en güzel camisini köylerine yaptırdıklarını belirten Başköy Muhtarı Hasan Acar, "Köyümüzde 2,5 yıl önce cami yaptırmaya karar verdik. Köyümüzün kadınları ekmek yaparak destek olmak istediklerini söyledi. Her gün 10 fırın ekmek yaptılar, biz de Bursa'da sattık. Hayırseverler de destek oldu. 2,5 yılın sonunda köyümüze çok güzel bir cami kazandırdık. Cami bugünkü fiyatlarla 4 milyon liraya mal oldu" şeklinde konuştu.

