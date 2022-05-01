Enerjinin kahramanları bayram mesaisinde

Ramazan bayramında kesintisiz enerji mesaisi sürüyor. Bayram boyunca ekipler görev başında olurken elektrik şebekesi 24 saat uzaktan kontrol edilecek.

Bursa , Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonluk nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) Ramazan Bayramı mesaisi için hazırlıklarını tamamladı. Abonelerine kesintisiz enerji hizmeti sağlamak adına çalışmalarını yürüten ekipler, bayram boyunca 303 ekip çalışacak ve 90'ı sepetli, 16'sı dört çarpı dört arazi olmak üzere toplam 106 araçla sahada olacak.

Ramazan Bayramı tatili sürecince planlı kesintileri de iptal eden UEDAŞ, SCADA sistemi ile şebekesinin ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam ederken saha çalışanları kesintilere kısa sürede müdahale ederek çözülmesi noktasında da vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için var güçleri ile çalışacak.

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